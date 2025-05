Selskabsmeddelelse nr. 30/2025

Holbæk, den 20. maj 2025





Sparekassen Sjælland-Fyn bliver til SJF Bank

Pr. dags dato gennemfører Sparekassen Sjælland-Fyn A/S et navneskifte til SJF Bank A/S.

Vi bevarer en del af det nuværende navn i en forkortet form (SJælland-Fyn) og erstatter ”sparekasse” med ”bank”.





Fra sparekasse til bank

I forbindelse med børsnoteringen i 2015 blev vores kapitalgrundlag ændret til finansiering via aktiekapital i stedet for via garantindskud – en grundlæggende forskel på traditionelle sparekasser og banker.

Vi tager nu næste skridt med et nyt navn, der afspejler, at vi er en børsnoteret bank med stærke regionale rødder.

Navneskiftet ændrer ikke på, hvem vi er. Vi er den samme bank med de samme mennesker, der hver dag arbejder på at skabe værdi for vores aktionærer, kunder og det samfund, vi er en del af.

Det næste halve års tid ændrer vi løbende vores navn de steder, hvor det fremgår. Blandt andet ændres vores hjemmeside adresse til www.sjfbank.dk.

Navneændringen vil ikke påvirke de udmeldte forventninger til årets resultat.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand





Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Bankdirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

