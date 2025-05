Deca gibt Vereinbarung mit IBM bekannt, um die Produktion von hochdichten Fan-Out-Interposern nach Nordamerika zu bringen

TEMPE, Arizona, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deca Technologies gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit IBM zur Implementierung der M-Series™- und Adaptive-Patterning®-Technologien von Deca in IBMs fortschrittlicher Verpackungsanlage in Bromont, Quebec, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird IBM eine Produktionslinie für große Stückzahlen implementieren, wobei der Schwerpunkt auf der M-Series Fan-out Interposer Technology (MFIT™) von Deca liegt.

Diese Zusammenarbeit baut auf der Strategie von IBM auf, seine fortschrittlichen Verpackungskapazitäten weiterzuentwickeln. Das Werk von IBM Kanada in Bromont ist einer der größten Halbleitermontage- und Teststandorte Nordamerikas und seit über fünf Jahrzehnten führend in der Verpackungsinnovation. Durch jüngste Investitionen zur Erweiterung der Kapazitäten des Standorts hat sich dieser zu einem wichtigen Knotenpunkt für Hochleistungsverpackungen und Chiplet-Integration entwickelt und unterstützt Technologien wie MFIT, die für KI-, HPC- und Rechenzentrumsanwendungen unverzichtbar sind.

Die M-Series-Plattform von Deca ist die Fan-Out-Verpackungstechnologie mit dem höchsten Volumen weltweit; über sieben Milliarden Einheiten der M-Serie wurden bereits ausgeliefert. MFIT baut auf dieser bewährten Grundlage auf, indem es eingebettete Brückenchips für den neuesten Prozessor und die Speicherintegration der Chips integriert und so hochdichte Verbindungen mit geringer Latenz zwischen den Chiplets bereitstellt. MFIT stellt eine kostengünstige Alternative zu Vollsilizium-Interposern dar und bietet eine verbesserte Signalintegrität, größere Designflexibilität und das skalierbare Format, das für immer größere KI-, HPC- und Rechenzentrumsgeräte benötigt wird.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von IBM und Deca wider, die nächste Generation der Halbleiterverpackung voranzutreiben. Durch die Kombination der fortschrittlichen Verpackungskapazitäten von IBM mit der bewährten Technologie von Deca erweitern die beiden Unternehmen die globale Lieferkette für die Zukunft der Hochleistungs-Chiplet-Integration und fortschrittlicher Computersysteme.

„Fortschrittliche Verpackungs- und Chiplet-Technologie sind für schnellere und effizientere Computerlösungen im Zeitalter der KI von entscheidender Bedeutung. „Deca wird dazu beitragen, dass IBMs Werk in Bromont bei diesen Innovationen weiterhin führend bleibt und unser Engagement stärkt, unseren Kunden dabei zu helfen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und eine bessere Leistung für KI- und datenintensive Anwendungen zu liefern“, sagte Scott Sikorski, Leiter der Geschäftsentwicklung für Chiplets & Advanced Packaging bei IBM.

„IBMs umfangreiche Erfahrung in der Halbleiterinnovation und fortschrittlichen Verpackung macht das Unternehmen zu einem idealen Partner, um MFIT in die Massenproduktion zu bringen“, sagte Tim Olson, Gründer und CEO von Deca. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, um diese fortschrittliche Interposer-Technologie in das nordamerikanische Ökosystem zu bringen.“

