Le premier avion Bombardier Global 8000 de série, le jet d’affaires le plus rapide du monde, effectue un vol inaugural impeccable

Le premier avion Global 8000 de série a effectué son vol inaugural au départ du Centre d’assemblage d’avions Bombardier à Mississauga, en Ontario

Le Global 8000 est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,94 qui le place en tête de l’industrie et une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM), une très basse altitude en cabine de 2 900 pieds et une cabine luxueuse, ce qui en fait l’avion d’affaires ultime

L’entrée en service de l’avion Global 8000 de Bombardier est prévue en 2025





TORONTO, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que le premier avion Global 8000 de série a effectué avec succès son vol inaugural. Cette étape importante a été franchie le 16 mai au départ du Centre d’assemblage d’avions Bombardier à la fine pointe de la technologie de Mississauga, en Ontario, et l’avion a exécuté une série d’essais au cours du vol, dans le cadre de la procédure de vols d’essai d’avions de série. Le superbe avion a atterri sous le commandement expert de Sandro Novelli, pilote, assisté de Charlie Honey, copilote et de Bhargav Bhavsar, mécanicien de bord. Toutes les commandes de vol de l’avion ont été actionnées, et les systèmes et l’avion ont réagi comme prévu.

Il s’agit du plus récent jalon posé pour le programme Global 8000 de Bombardier. L’avion d’essai Global 8000 a dépassé les attentes durant les essais en vol, et le premier avion de série volera bientôt jusqu’au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier à Montréal, où la finition de l’intérieur sera effectuée en vue de son entrée en service prévue pour la seconde moitié de 2025.

« Ce vol du premier avion de série marque une nouvelle étape réussie pour le programme Global 8000 de Bombardier, et nous sommes très satisfaits des performances de l’avion durant ce voyage inaugural », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produits chez Bombardier. « Voir ce premier avion de série prendre son envol est une autre étape importante de ce parcours qui redéfinira le paysage de l’aviation d’affaires. Avec sa basse altitude en cabine, sa cabine luxueuse et saine, son vol en douceur emblématique et ses capacités de performance inégalées, l’avion Global 8000 est le choix évident des propriétaires et exploitants avisés qui privilégient la commodité et la flexibilité. »

« Il s’agit d’une réalisation très spéciale pour notre avion Global 8000, le dernier fait saillant de ce jet d’affaires transformateur », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Excellence opérationnelle chez Bombardier. « Ce premier vol témoigne du dévouement et du haut degré de compétence de nos équipes d’ingénierie, de production et des opérations aériennes qui ont assuré le suivi et exécuté avec précision et maîtrise toutes les étapes du processus de fabrication et d’essais en vol. »

Le nouvel avion d’affaires Global 8000 est l’évolution de l’avion Global 7500, qui connaît un grand succès et qui a accumulé plus de 250 000 heures de vol et plus de 200 livraisons depuis son entrée en service en 2018. Annonciateur d’une nouvelle ère, l’avion Global 8000 de Bombardier fixe de nouvelles normes en matière de performance et de qualité de vol, avec la vitesse la plus élevée chez tout avion civil depuis le Concorde, à Mach 0,94, la distance franchissable la plus longue pour un avion d’affaires comptant quatre zones, à 8 000 NM, et le vol le plus en douceur de toute l’industrie. L’avion Global 8000 est l’avion ultime, libérant l’accès à plus de trajets que jamais, dont ceux de Dubaï à Houston, de Singapour à Los Angeles, de Londres à Perth et beaucoup d’autres, en plus d’offrir pour la toute première fois un régime de croisière ultra-rapide de Mach 0,92. À cette incroyable vitesse, l’avion Global 8000 peut avoir un rayon d’action atteignant jusqu’à 4 200 milles marins, ce qui permet de se rendre à destination en moins de temps.

Le très agile avion Global 8000 de Bombardier offre également d’impressionnantes performances sur piste, comparables à celles d’un avion léger. Sa conception unique et ses caractéristiques techniques de pointe assurent aux clients la capacité d’accéder à de plus petits aéroports auxquels d’autres avions de sa catégorie n’ont pas accès.

L’avion Global 8000 placera également la barre très haut sur le plan du luxe et du confort. Cet avion d’affaires révolutionnaire offrira un confort exceptionnel, proposant quatre véritables zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. Cet avion d’affaires unique offrira également l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, ainsi que la cabine la plus saine de l’industrie et une basse altitude en cabine, afin de maximiser le confort et la productivité des passagers durant tous leurs voyages.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

* L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global, Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

