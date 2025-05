SISCAPA en Biognosys kondigen hun strategische samenwerking aan om totaaloplossingen voor de kwantificering van hooggevoelige eiwitten te leveren

WASHINGTON en ZURICH, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SISCAPA Assay Technologies, wereldwijd leider in de kwantificering van hooggevoelige eiwitten, en Biognosys, een pionier in geavanceerde proteomica, hebben vandaag een exclusieve strategische samenwerking aangekondigd om biofarmaceutische klanten een gestroomlijnde totaaloplossing te bieden voor de analyse van hooggevoelige eiwitten - van de vroege ontdekking van eiwitbiomarkers en medicijndoelwitten tot gerichte verrijking en eiwitkwantificering in preklinische en klinische onderzoeken. Deze samenwerking versterkt het aanbod van Biognosys op het gebied van klinische biomarkermonitoring en gerichte proteomica-diensten, waardoor het bedrijf zijn wereldwijde biofarmaceutische klanten kan ondersteunen met translationele en gevalideerde analyses voor klinische onderzoeken.

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys levert diepgaande, objectieve proteomische inzichten in een breed scala aan weefsels en biologische vloeistoffen, waardoor klanten met het volste vertrouwen nieuwe biomarkers kunnen ontdekken. Deze ontdekkingen kunnen naadloos worden vertaald naar gerichte testen binnen het TrueSignature-platform van Biognosys. Dit platform wordt ondersteund door krachtige operationele mogelijkheden en is al succesvol ingezet in preklinisch onderzoek en klinische onderzoeken met meerdere biofarmaceutische partners.

De technologie van SISCAPA maakt gebruik van zeer specifieke antilichamen in combinatie met massaspectrometrie om doelpeptiden te verrijken en te kwantificeren. Hierdoor wordt een ongeziene gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid bereikt, zelfs in de meest complexe biologische monsters.

Als onderdeel van deze samenwerking wordt Biognosys de aangewezen dienstverlener voor het leveren van SISCAPA’s baanbrekende immunoverrijkingstechnologie aan biofarmaceutische klanten. Deze samenwerking vergroot de capaciteiten van Biognosys aanzienlijk en maakt zeer gevoelige, nauwkeurige en schaalbare eiwitanalyse mogelijk voor klinische biomarkermonitoring.

Biofarmaceutische klanten kunnen nu profiteren van:

één betrouwbare partner, van biomarkerontdekking tot klinische implementatie

versnelde tijdlijnen voor de ontwikkeling en validatie van de SISCAPA-test

hogere gevoeligheid en specificiteit voor monitoring van biomarkers met een lage concentratie

verbeterde ondersteuning voor translationeel onderzoek en klinische onderzoeken

“SISCAPA is zeer verheugd om samen te werken met het fantastische team van Biognosys om de toegang tot de transformerende kracht van eiwit-massaspectrometrie te vereenvoudigen, van ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen tot en met klinische biomarkermonitoring. Door onze technologieën rechtstreeks met elkaar te verbinden, kunnen we een feilloos draaiboek bieden voor het begrijpen van eiwitbiomarkers, doelen en geneesmiddelen”, stelt Leigh Anderson, Ph.D., CEO en oprichter van SISCAPA Assay Technologies.

“Bij Biognosys streven we ernaar onze biofarmaceutische partners de meest geavanceerde en robuuste proteomica-oplossingen te bieden, van ontdekking tot klinische toepassing. Deze samenwerking met SISCAPA brengt twee teams van wereldklasse samen om een effectieve end-to-end workflow te creëren voor het kwantificeren van hooggevoelige eiwitten. Door onze sterke punten te bundelen, stellen we klanten in staat de ontwikkeling van biomarkers te versnellen en hun ontdekkingen vol vertrouwen om te zetten in impactvolle klinische inzichten”, zegt Oliver Rinner, Ph.D., CEO en medeoprichter van Biognosys.

Over SISCAPA Assay Technologies

SISCAPA Assay Technologies is gespecialiseerd in het kwantificeren van eiwitten met hoge gevoeligheid via workflows op basis van massaspectrometrie. Het innovatieve platform van het bedrijf stelt onderzoekers en clinici in staat om nauwkeurige metingen te doen die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van biomarkers en klinische diagnostiek. Meer informatie vindt u op www.SISCAPA.com

Over Biognosys

Biognosys is een toonaangevende contractonderzoeksorganisatie (CRO) die gespecialiseerd is in proteomica-diensten voor onderzoek en ontwikkeling in de vroege fase via de monitoring van biomarkers in klinische onderzoeken. Biognosys werkt samen met de meest innovatieve biotechnologische en farmaceutische bedrijven ter wereld en maakt gebruik van unieke, gepatenteerde technologieën en hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Met laboratoria vlakbij Zürich (Zwitserland) en Boston (Massachusetts) combineert Biognosys wetenschappelijke expertise en geavanceerde proteomica om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen. Ook ondersteunt het translationeel en preklinisch onderzoek en klinische onderzoeken voor precisiegeneeskunde. Meer informatie vindt u op www.biognosys.com

