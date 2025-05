DÉKUPLE : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2025

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2025

_____

Chiffre d’affaires : 58,3 M€ (+ 12,2 %)

Marge brute : 44,2 M€ (+ 5,8 %) avec une forte dynamique du marketing digital (+ 17,5 %)

Paris, le 20 mai 2025 (17h45) - Le Groupe DÉKUPLE, leader de la communication et du data marketing en Europe, publie ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général déclare : « Le début d’année 2025 confirme la solidité de notre modèle et la pertinence de notre stratégie. Dans un environnement économique toujours contraint, DÉKUPLE poursuit sa croissance, portée par la dynamique du Marketing Digital. Notre position de leader sur l’Intelligence Artificielle Générative appliquée au marketing nous ouvre des marchés et des perspectives positives.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre progresse de +12,2 %, tandis que la marge brute augmente de +5,8 %. Cette performance est principalement tirée par le développement soutenu du Marketing Digital, qui représente 68,6 % du chiffre d’affaires consolidé et enregistre une croissance de +17,5 % de sa marge brute.

Cette dynamique repose sur plusieurs leviers : la résilience de nos activités de conseil dans un marché attentiste, l’expansion continue de nos agences et solutions en France comme à l’international, et l’intégration réussie de nouveaux savoir-faire - notamment Ereferer, plateforme de netlinking automatisé, Coup de Poing, agence experte en fidélisation client BtoB, GUD.Berlin, agence de communication allemande, ainsi que les agences néerlandaises Selmore (créative) et DotControl (digitale).

L’expansion de nos activités BtoB nous permet de compenser le ralentissement de nos activités BtoC, qui poursuivent néanmoins leurs investissements dans l’acquisition de clients récurrents. Cette performance globale illustre la pertinence de notre modèle multi-expert, la qualité de nos actifs technologiques et notre leadership dans l’Intelligence Artificielle, au service de la transformation digitale des marques.

Nous poursuivons l’accélération de notre développement en Marketing Digital en élargissant nos expertises, en valorisant les synergies entre nos entités et en déployant pleinement notre savoir-faire technologique, notamment à travers la plateformisation de nos prestations. Portés par une situation financière solide, nous restons en veille active pour saisir de nouvelles opportunités de croissance à fort potentiel, en France comme en Europe.

Alors que nous finalisons notre plan "Ambition 2025", nous préparons le plan "Horizon 2030", notre prochaine feuille de route pour consolider notre leadership créatif et technologique à l’échelle européenne. Porté par notre organisation multi-entrepreneuriale et le talent de nos 1 100 collaborateurs, le Groupe aborde 2025 avec confiance et ambition. »

CHIFFRES CLES DU TRIMESTRE

Au premier trimestre 2025, le Groupe DÉKUPLE réalise un chiffre d’affaires1 de 58,3 M€ en croissance de + 12,2 %. Son évolution par activité est la suivante :

En M€ T1 2025 T1 2024 Variation Marketing digital 40,0 32,2 + 24,1 % Magazines 16,4 17,6 - 7,0 % Assurances 1,9 2,1 - 9,8 % Chiffre d’affaires 58,3 52,0 + 12,2 %

La marge brute2 du Groupe atteint 44,2 M€, en progression de + 5,8 % par rapport à l’an dernier, portée par la solide dynamique du Marketing Digital. Son évolution par activité est la suivante :

En M€ T1 2025 T1 2024 Variation Marketing Digital 25,9 22,1 + 17,5 % Magazines 16,4 17,6 - 7,0 % Assurances 1,9 2,1 - 9,8 % Marge brute 44,2 41,8 + 5,8 %

MARKETING DIGITAL : DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOLIDE

Les activités de Marketing Digital enregistrent une marge brute de 25,9 M€, en croissance de + 17,5, % et incluent un effet de périmètre3 de 3,7 M€, lié à la consolidation des sociétés acquises au cours des 12 derniers mois. À périmètre constant, la marge brute progresse de + 0,6 % démontrant la capacité de résilience du Groupe dans un environnement économique dégradé.

Conseil : La marge brute de Converteo, acteur clé du conseil en stratégie data et digitale. s’établit à 11,5 M€, en retrait limité de - 2,8 %. La filiale a connu une activité ralentie sur le début de l'année, conséquence d'une latence plus forte qu'à l'accoutumée des clients dans la mise en œuvre de leurs projets. La demande a amorcé un redressement progressif au cours du trimestre, retrouvant des niveaux proches de ceux enregistrés fin 2024. Avec plus de 400 consultants, Converteo accompagne de grandes marques sur des enjeux liés à la data et à l’intelligence artificielle.





: La marge brute de Converteo, acteur clé du conseil en stratégie data et digitale. s’établit à 11,5 M€, en retrait limité de - 2,8 %. La filiale a connu une activité ralentie sur le début de l'année, conséquence d'une latence plus forte qu'à l'accoutumée des clients dans la mise en œuvre de leurs projets. La demande a amorcé un redressement progressif au cours du trimestre, retrouvant des niveaux proches de ceux enregistrés fin 2024. Avec plus de 400 consultants, Converteo accompagne de grandes marques sur des enjeux liés à la data et à l’intelligence artificielle. Agences et Solutions - France : La marge brute atteint 10,2 M€, en croissance de + 13,3 %, avec un effet de périmètre de 1,0 M€, lié à la consolidation de Ereferer, plateforme innovante spécialisée dans le netlinking automatisé, acquise en juin 2024 par l’intermédiaire de sa filiale Rocket Marketing, et de Coup de Poing, agence reconnue pour ses solutions BtoB en fidélisation client, acquise en octobre 2024.





À périmètre constant, la croissance organique s’élève à + 1,9 %, portée par le succès croissant des solutions technologiques innovantes du Groupe.

Agences et Solutions - International : La marge brute s’élève à 4,2 M€ en progression de + 248,1 % du fait d’un effet de périmètre de 2,7 M€ lié à la consolidation en Allemagne de l’agence de communication GUD.Berlin, acquise en octobre 2024, et aux Pays-Bas de l’agence créative Selmore et de l’agence digitale DotControl, acquises fin décembre 2024. En Espagne, la marge brute atteint 1,3 M€, en progression de 38,7 %, en raison d’une intensification des opérations avec certains partenaires.





En M€ T1 2024 T1 2023 Variation Conseil - France 11,5 11,9 - 2,8 % Agences et Solutions - France 10,2 9,0 + 13,3 % Agences et Solutions - International4 4,2 1,2 + 248,1 % Marge brute Marketing Digital 25,9 22,1 + 17,5 %

MAGAZINES : MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS

Dans un contexte de baisse du marché de la presse, la marge brute de l’activité Magazines s’établit à 16,4 M€, en recul de - 7,0 % pour un Volume d’Affaires Brut5 de 43,9 M€ (- 5,9 %). Le portefeuille d'abonnements actifs à durée libre atteint 1,805 millions d’abonnements au 31 mars 2025, soit une diminution de -5,9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le Groupe maintient ses investissements commerciaux avec une sélection ciblée des segments de clientèle les plus rentables, des campagnes ajustées, et de nouvelles offres et partenariats. Ces investissements contribuent à soutenir la récurrence des revenus du portefeuille de contrats et à renforcer le positionnement du Groupe auprès des éditeurs de presse.

ASSURANCES : SAISONNALITÉ DES VENTES

La marge brute de DÉKUPLE Assurance, spécialisée dans le courtage d’assurances affinitaires par data marketing, s’établit à 1,9 M€, en repli de -9,8 %. Cette baisse s’explique principalement par un effet de saisonnalité défavorable, avec un volume de campagnes inférieur à celui du premier trimestre 2024, certaines opérations étant programmées au deuxième trimestre. L’innovation marketing et la mise en œuvre ambitieuse de programmes utilisant l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l’assurance santé, contribue à la fidélisation du portefeuille d’assurés.

CROISSANCE EXTERNE

Le Groupe a annoncé ce matin sa prise de participation majoritaire dans la société After, l’une des agences créatives indépendantes les plus reconnues en Espagne.

Fondée en 2007, After s’est imposée comme un acteur de référence grâce à son modèle intégré alliant stratégie, création, contenus, production, digital, médias et data. Présente à Barcelone, Madrid et Valence, l’agence emploie près de 100 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 M€ et une marge brute supérieure à 5 M€. After conservera son identité et son équipe dirigeante. Elle bénéficiera de l’appui du Groupe DÉKUPLE pour accélérer son développement.

Déjà présent en Espagne depuis plus de 20 ans, DÉKUPLE renforce ainsi son ancrage sur le marché ibérique. Cette opération s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à intensifier son déploiement international et à enrichir son offre autour de la créativité et du marketing d’engagement.

PERSPECTIVES

Malgré un contexte économique incertain, DÉKUPLE poursuit sa trajectoire de croissance rentable. Fort d’une structure financière solide, le Groupe continue d’investir dans ses activités récurrentes (Magazines, Assurances) tout en accélérant son développement dans le Marketing Digital, porté par l’innovation et des acquisitions ciblées. DÉKUPLE reste en veille active pour saisir de nouvelles opportunités en France et à l’international, au service de sa stratégie de leadership européen en communication et data marketing.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 100 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - tel : +33 1 53 67 36 36 - dekuple@actus.fr

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L'effet périmètre se calcule (i) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés acquises au cours de la période ou de la période comparable et (ii) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés cédées au cours de la période ou de la période comparable. L’activité à périmètre constant ne tient donc pas compte de cet effet de périmètre au cours de la période considérée.

4 Inclus la marge brute des filiales en Allemagne, Chine, Espagne et Pays-Bas

5 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements commercialisés.

Pièce jointe