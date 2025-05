BIC : Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration de Société BIC du 20 mai 2025

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration de Société BIC du 20 mai 2025

Nomination d’Edouard Bich en qualité d’Administrateur et de

Président non-Exécutif

Renouvellement du mandat d’Administrateur et de Directeur Général de Gonzalve Bich

Nomination d’Esther Gaide en qualité d’Administratrice Référente Indépendante, Présidente du Comité d’Audit et membre du Comité des Rémunérations

Versement d’un dividende ordinaire de 3,08 euros par action

Clichy, France, 20 mai 2025 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Société BIC s’est tenue le mardi 20 mai 2025 au Cloud Business Center à Paris et a été diffusée en direct. Une rediffusion de l'événement, ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. Elle a été présidée par Candace Matthews, Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE en présence de Gonzalve Bich, Directeur Général.

Toutes les résolutions ont été adoptées par l’Assemblée Générale, parmi lesquelles :

l'approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024 ;

le versement d’un dividende ordinaire de 3,08 euros par action ;

le renouvellement du mandat d’Administrateur de Gonzalve Bich ;

la nomination d’Edouard Bich en qualité d’Administrateur ;

la nomination d’Esther Gaide en qualité d’Administratrice Indépendante ;

la rémunération des Mandataires Sociaux au titre de l’exercice 2024 ;

la politique de rémunération des Mandataires Sociaux au titre de l’exercice 2025 ;

les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;

la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration aux fins de procéder à une augmentation de capital réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration aux fins de procéder à une augmentation du capital en vue de rémunérer des apports en nature, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; et

les différentes modifications statutaires soumises au vote.





Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, a nommé Edouard Bich Président non-Exécutif du Conseil et a renouvelé le mandat de Directeur Général de Gonzalve Bich.

Le Conseil a également accueilli Marie-Edmée Vallery-Radot, désignée comme représentante permanente de Société M.B.D. au sein du Conseil d’Administration.

Enfin, le Conseil d’Administration a nommé Esther Gaide en tant qu’Administratrice Référente Indépendante, Présidente du Comité d’Audit et membre du Comité des Rémunérations.

À la suite de la nomination d’Édouard Bich en tant que Président du Conseil d’Administration, le Président et le Directeur Général sont considérés comme non indépendants au regard des principes de gouvernance d’entreprise français. Compte tenu de la récente annonce exprimant l’intention de la famille Bich d’occuper 6 des 10 sièges du Conseil (hors Administrateurs représentant les salariés), le Conseil d’Administration a décidé de nommer un Administrateur Référent Indépendant. Cette nomination vise à renforcer la structure de gouvernance de Société BIC en prévenant tout risque de conflit d’intérêts et en préservant les intérêts des actionnaires minoritaires, en conformité avec les recommandations du Code de Gouvernance AFEP-MEDEF.

Edouard Bich - Président Non-Exécutif

Gérant de Société M.B.D, représentant permanent au Conseil d’Administration et au Comité d’Audit de Société BIC depuis 2006

A occupé des fonctions au Département Finance de Procter & Gamble en France pendant 8 ans

Anciennement gérant de Platypus Capital SPRL en Belgique et membre du Comité de Surveillance de Stockage Plus SAS en France

Gonzalve Bich – Administrateur et Directeur Général

Administrateur et Directeur Général de Société BIC depuis mai 2018

Directeur Général Délégué de juin 2016 à mai 2018

Directeur des Opérations, responsable de l’activité Grand Public, des Ressources Humaines et des Systèmes d’Information de janvier 2017 à mai 2018

A rejoint BIC en 2003, où il a occupé diverses fonctions commerciales en Europe et Asie, dans le domaine des Ressources Humaines et du Marketing

Esther Gaide – Administratrice Indépendante, Présidente du Comité d’Audit, membre du Comité des Rémunérations et Administratrice Référente Indépendante

Administratrice au sein des Conseils d’Administration de plusieurs sociétés tel qu’Iliad, Forvia ou encore Evoriel

Directrice financière d’Elior jusqu’en avril 2023

Plus de 30 ans d’expérience en finance au sein de plusieurs groupes internationaux tels que Bolloré, Havas et Technicolor

Connaissance approfondie en matière de fusions‑acquisitions, relations investisseurs et optimisation des processus financiers

Marie-Edmée Vallery-Radot - représentant permanent de Société M.B.D.

Responsable des Opérations pour Société M.B.D.

De 2016 à 2024 : Groupe BIC – membre du département commercial puis du département finance

De 2011 à 2016 : Groupe LVMH - équipe retail

***

contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com









Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com

















Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats du 1er semestre 2025 30 juillet 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025

À propos de BIC

