HYNOCA® sous les feux de la rampe : le projet Renewable Energy Valley de REFORMERS aux Pays-Bas, financé par l'UE, est récompensé à World Hydrogen 2025 par le Prix «Clean Project»

La 5e édition des World Hydrogen Awards a reconnu aujourd’hui la solution unique de production d’hydrogène à partir de biomasse de Haffner Energy, HYNOCA®, en tant que l’une des deux technologies de production d’hydrogène sélectionnées pour le premier projet de Renewable Energy Valley (« Vallée des énergies renouvelables »). Ce dernier est développé dans le cadre de l’initiative internationale REFORMERS financée par Horizon Europe et lauréat 2025 du Prix « Clean Project» décerné par World Hydrogen.







Fruit de l’examen attentif du projet par un jury d’experts et du vote de la communauté mondiale de l’hydrogène, le Prix a également récompensé la technologie innovante d’électrolyse intermédiaire en zinc de la startup allemande STOFF2. La cérémonie de remise des Prix a eu lieu, ce jour, à la veille de la 6e édition du World Hydrogen Summit & Exhibition, le salon annuel qui se tient cette semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas.







« Je suis reconnaissant à Philippe et Marc Haffner et à leur équipe pour leur soutien et leur dévouement. Leur expertise et leur engagement ont été essentiels au cheminement qui est récompensé aujourd'hui. Ensemble, nous façonnons l'avenir des solutions énergétiques durables et ouvrons la voie à un monde plus propre et plus écologique », a déclaré Bob Busser, directeur général de HyDevCo BV, le partenaire néerlandais de Haffner Energy et principal développeur de HYNOCA-Alkmaar.BV, l'entité néerlandaise dédiée au projet (ou SPV) qui fait partie du consortium local développant la Renewable Energy Valley à Alkmaar.







HYNOCA® est la solution de production d'hydrogène développée par Haffner Energy sur la base de sa technologie brevetée de thermolyse de la biomasse. HYNOCA® est conçu pour valoriser les résidus de biomasse locale et les déchets organiques, sans conflit d’usage. Indifférent aux types d’intrants utilisés, il peut fonctionner indépendamment des variations saisonnières et géographiques caractéristiques en matière de disponibilité de biomasse. HYNOCA® est commercialisé aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie par Busser Project & Technology Development.







Le projet d'HYNOCA-Alkmaar utilisera 6 500 tonnes de résidus de biomasse d'origine locale sans conflit d'usage pour produire 240 tonnes par an d'hydrogène de qualité mobilité, répondant aux besoins locaux en matière de mobilité et d'industrie. Ce faisant, 2 880 tonnes de CO2 par an seront évitées.







« Dans notre quête pour réaliser la première Vallée des Energies Renouvelables d'Europe à Alkmaar, l'hydrogène propre est une pièce indispensable du puzzle. Au cœur de cet écosystème, HYNOCA-Alkmaar est l'une des deux technologies innovantes de production d'hydrogène qui ont été sélectionnées pour permettre une production flexible et continue d'hydrogène propre. Nous sommes ravis que notre collaboration internationale visant à créer un écosystème décentralisé de l'hydrogène ait été reconnue aujourd'hui », a déclaré Joep Sanderlink, chef de projet à la New Energy Coalition, coordinateur du projet de la Vallée des Energies Renouvelables d'Alkmaar.







La première Vallée des Energies Renouvelables d'Europe est destinée à tester de nouvelles technologies de production, de stockage et de distribution d'énergies renouvelables. Il s'agit d'un modèle de résilience énergétique et de développement durable qui fait le lien entre les secteurs énergétiques traditionnels et les systèmes innovants. Ce pôle énergétique accueillera plus de 300 entreprises et 3 000 foyers sur un territoire de 4 km2.







« Nous sommes ravis de participer à cette formidable initiative visant à façonner l'avenir de l'énergie durable. L'indépendance énergétique est vitale pour l'avenir de l'Europe et nous nous réjouissons de cet effort de collaboration transfrontalière », a déclaré Marcella Franchi, responsable du développement commercial chez Haffner Energy.







Le projet phare de REFORMERS aux Pays-Bas doit bientôt être imité par six Vallées de Réplication en Autriche, en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas, en Pologne et en Espagne.







À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISINcode : FR0014007ND6 – Ticker : ALHAF).

