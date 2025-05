Kering : Émission d'un emprunt obligataire pour un montant total de 750 millions d'euros

Communiqué - Emprunt obligataire - Mai 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 mai 2025

ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

POUR UN MONTANT TOTAL DE 750 MILLIONS D’EUROS

Kering a réalisé une émission obligataire en une tranche pour un montant total de 750 millions d'euros à 4,5 ans, assortie d’un coupon de 3,125 %.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et concourt à l’accroissement de sa flexibilité financière.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit de Kering.

Kering est noté par l'Agence Standard & Poor's, qui lui a attribué la note "BBB+" à long terme.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

