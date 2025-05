IBA et PET Pharm Bio signe un contrat pour l’installation d’un Cyclone® IKON à Taiwan

Le Cyclone® IKON est le cyclotron haute énergie et haute capacité d'IBA qui offre le plus grand spectre d'énergie pour la production d’isotopes TEP et TEMP de 13 MeV à 30 MeV.

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 mai 2025 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le principal fournisseur de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce avoir signé un contrat avec PET Pharm Bio pour installer un centre de production d'isotopes pour la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie par émission monophotonique (TEMP) à Taipei, Taiwan. PET Pharm Bio est un fabricant et fournisseur d'isotopes médicaux utilisés pour le diagnostic et la thérapie en oncologie.

Ce centre de production de radioisotopes sera équipé d'un Cyclone® IKON, de lignes de faisceaux, de cibles solides pour isotopes TEMP et TEP ainsi que de solutions de radiochimie. La nouvelle radiopharmacie PET Pharm Bio bénéficiera également du service IBA IntegraLab® pour la réalisation des plans du bâtiment et l’intégration des équipements tiers, afin de garantir la conformité aux « bonnes pratiques de fabrication » (Good Manufacturing Practice – GMP) de ce centre de production.

Cette nouvelle radiopharmacie sera dédiée à la production de nouveaux radiopharmaceutiques, pour des applications théranostiques et des thérapies ciblées, composés de Germanium-68 (utilisé pour les générateurs Germanium-68/Gallium-68), d'Iode-123, de Thallium-201, de Zirconium-89 et de Cuivre-64.

Le prix usuel pour une solution Cyclone® IKON varie entre 10 et 15 millions d'euros, selon les options et les équipements associés.

John Yang, président de PET Pharm Bio Taiwan R.O.C., a déclaré : « Avec le Cyclone® IKON 30 MeV d’IBA comme moteur de notre nouvelle radiopharmacie, nous pourrons produire de nombreux radiopharmaceutiques théranostiques. PET Pharm Bio sera rapidement capable de fournir des radioisotopes aujourd’hui inexistants sur le marché de Taiwan et de l’Asie du Sud-Est. En tant que principal fabricant de radiopharmaceutiques à Taiwan, le partenariat avec IBA nous permettra de nous élever au rang de développeurs de radiopharmaceutiques innovants dans la région. »

Charles Kumps, président d'IBA RadioPharma Solutions, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à PET Pharm Bio et de les soutenir dans leur ambition de produire et de livrer des radiopharmaceutiques clés pour faire progresser les applications de la médecine nucléaire dans la région. Il y a désormais un nombre croissant d'essais cliniques et une augmentation des développements de nouvelles molécules radiothérapeutiques, avec de nombreuses entreprises reconnaissant le grand potentiel des théranostiques. L'acquisition de la solution Cyclone® IKON d'IBA permettra à PET Pharm Bio de bénéficier d'un système de haute puissance et polyvalent à un coût de fonctionnement minimal. »

***FIN***

À propos de PET Pharm Bio Taiwan R.O.C.

Depuis sa création en 2011, PET Pharm Bio se consacre à la recherche, au développement et à la production de radiopharmaceutiques, fournissant des solutions médicales de haute qualité aux patients à l'échelle nationale. Nous nous efforçons d'être le meilleur partenaire pour les médecins en médecine nucléaire et les patients. Notre vision est de faire progresser le diagnostic et le traitement de précision en médecine nucléaire, d'améliorer la santé des patients et de devenir un leader dans le domaine des radiopharmaceutiques, tant à Taiwan qu'à l'échelle mondiale. Avec l'innovation, la qualité et le service au cœur de notre activité, nous nous engageons à faire avancer l'avenir des radiopharmaceutiques.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance

sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg

IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Olivier Lechien

Directrice de la Communication Corporate

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

ICR Healthcare

Amber Fennell, Angela Gray, Chris Welsh

+44 (0) 20 3709 5700

IBA@icrhealthcare.com

