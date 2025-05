COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN WEEK 2025: NACON DÉVOILE SES PROCHAINS JEUX ET ACCESSOIRES

BIGBEN WEEK 2025





NACON DÉVOILE SES PROCHAINS JEUX ET ACCESSOIRES

Lors de la Bigben week, événement annuel phare du Groupe Bigben, NACON présente 9 jeux dont Hell is Us et Robocop : Rogue City - Unfinished Business, ainsi qu’une sélection de nouveaux accessoires et ses premiers périphériques dédiés au simracing.

Paris (France), le 21 mai 2025 – Débutée depuis le 19 mai, la 8e édition de la Bigben Week a investi le cœur de Paris. À cette occasion, journalistes et partenaires internationaux de l’entreprise sont invités à découvrir en exclusivité le catalogue des prochaines sorties de jeux et accessoires de NACON. En présence des studios, des équipes de design et de développement, les visiteurs ont l’opportunité d’explorer en profondeur les nombreux projets prévus pour les prochains mois.

DES DÉCOUVERTES EN AVANT-PREMIÈRE

Cette année encore, la Bigben Week propose aux visiteurs de tester plusieurs jeux avant leurs sorties officielles. Parmi les jeux les plus attendus Hell is Us, projet ambitieux du studio Rogue Factor, invite les joueurs à vivre une expérience inédite, mêlant combat et exploration, portée par une philosophie de design baptisée player-plattering. Ce jeu d’action-aventure plonge les joueurs dans une histoire mystérieuse au sein d’un pays en proie à une guerre civile destructrice. Pas de carte ni de marqueur de quête, Hell is Us vous met au défi de suivre vos sens et votre instinct pour faire vos propres découvertes. Hell is Us sera disponible le 4 septembre 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

Ce n’est pas le seul projet très attendu montré pendant cette édition. Après avoir séduit les fans avec Rogue City en 2023, Robocop revient dans Robocop : Rogue City – Unfinished Business. Cette nouvelle aventure indépendante permettra aux joueurs d'affronter de nouveaux criminels, de manier des armes inédites, d’exécuter des finish moves dévastateurs et, pour la première fois dans un jeu vidéo, d’incarner Alex Murphy. Le titre sortira le 17 juillet prochain sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC .

Enfin, les amateurs de JRPG ont pu également découvrir Edge of Memories, la dernière création de Midgar Studio. Cette nouvelle aventure dans le monde d’Heryon, développé en collaboration avec des artistes renommés du genre tels que Yasunori Mitsuda et Emi Evans, dévoile un univers coloré, une intrigue sombre et un système de combat dynamique en temps réel. Edge of Memories sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC à l’automne 2025.

Disponible en accès anticipé sur Steam, les joueurs ont pu découvrir la première mise à jour majeure de Dragonkin : The Banished. Ces ajouts viennent enrichir l’expérience de joueurs de ce Hack’N’Slash, avec notamment un endgame étoffé et la nouvelle zone de Nurorgartt.

Côté simulation, NACON a montré la version finale de Architect Life, son premier jeu dédié à la profession d’architecte. A la tête de leur propre cabinet, les joueurs conçoivent et construisent les maisons de rêve de leurs clients dans le mode carrière, ou laissent libre court à leur créativité dans le mode libre. Architect Life sortira sur PC, Nintendo Switch TM , PlayStation®5, Xbox Series X|S le 19 juin 2025.

Les amateurs de sport ont pu voir les nouvelles éditions des incontournables Tour de France 2025 et Pro Cycling Manager 25. Ces références du genre marquent un tournant cette année en adoptant l’Unreal Engine 5, une avancée technique qui promet une immersion sans précédent. En plus de cette évolution graphique, chaque titre introduit son lot de nouveautés telles que le fonctionnement des sponsors pour Pro Cycling Manager 25 et le système de ravitaillement pour Tour de France 2025. Les deux titres seront disponibles le 5 juin 2025 .

Enfin, TIEBREAK+, jeu officiel de l’ATP et de la WTA, a profité de la Bigben Week pour dévoiler ses premières images sur Nintendo SwitchTM pour le plus grand plaisir des amateurs de tennis.

ENTRE INNOVATION ET IMMERSION, NACON FAIT VIBRER LE SIMRACING

Dans une salle entièrement dédiée à ses nouveautés, le Pôle Racing de NACON a levé le voile sur une sélection de jeux et d’accessoires dédiés aux passionnés de simulation automobile.

REVOSIM RÉVÈLE DE NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR ENRICHIR SON ÉCOSYSTÈME

En plus du bundle Direct Drive RS Pure 9N·m, dont la sortie est prévue en juin 2025, le pôle Racing de NACON a présenté de nouveaux accessoires qui viendront enrichir l’écosystème REVOSIM.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir en avant-première la boîte de vitesse hybride, la pédale d’embrayage, le frein à main load cell et une nouvelle roue, tous compatibles avec les produits de la gamme RS Pure.

Une démonstration qui confirme l’ambition de NACON : proposer une expérience de simracing toujours plus réaliste, évolutive et accessible.

DEUX NOUVEAUX TITRES DE SIMRACING

NACON poursuit son engagement dans le domaine des jeux de course avec la présentation de deux nouveaux titres.

Endurance Motorsport Series, développé par KT racing, propose une immersion dans l’univers des courses d’endurance en incarnant un pilote et/ou un ingénieur de course. Stratégie d’équipe, prise de décision et gestion des faits de course sont au cœur du gameplay. Sortie prévue à l’automne 2025 sur PC, PlayStation®5 et Xbox.

Autre titre très attendu : RENNSPORT, développé par Competition Company & Teyon. Véritable simulation de pointe, taillée pour la compétition, le jeu séduit par son exigence technique, sa physique de conduite réaliste et son gameplay précis. Le titre sera disponible à la rentrée 2025 sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

10 ANS DE PASSION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

NACON célèbre cette année 10 ans de création d’accessoires, conçus pour offrir performance et plaisir du jeu aux gamers du monde entier. À l’occasion de la Bigben Week, les visiteurs ont pu redécouvrir cette décennie d’innovation avant de tester les modèles phares qui incarnent aujourd’hui l’expertise de la marque.

LA REVOLUTION X UNLIMITED, FLEURON DE L’INNOVATION CHEZ NACON

Sortie le 23 avril, la Revolution X Unlimited, manette haut de gamme sous licence officielle Conçu pour Xbox, s’est imposée comme la star des accessoires NACON. Pensée pour offrir une précision extrême, une réactivité optimale et un confort d’utilisation supérieur, cette manette sans fil est idéale pour les amateurs de jeux de tir et d’action, que ce soit sur Xbox Series X|S ou PC.

RIG : DES CASQUES QUI AFFIRMENT LEUR STYLE

Fort du succès de ses casques gaming PRO Series, la marque RIG a présenté en exclusivité ses nouvelles déclinaisons tout en couleurs de ses modèles phares. Le RIG 300 PRO disposera d’une version Red Blue et le RIG 600 PRO disposera désormais des coloris Cosmic Purple et Arctic Camo.

NACON EST PRÊT POUR LA NINTENDO SWITCHTM2

En prévision de la sortie de la Nintendo SwitchTM2, NACON a eu le plaisir de présenter ses nouveaux produits consacrés à la console, qui seront disponibles dès sa sortie. Des coques de protection, étuis, pochettes et valisettes de transport ont été pensés pour garantir une protection optimale contre les chocs et les aléas du quotidien — des solutions aussi pratiques en déplacement qu’essentielles à la maison, pour préserver la console dans toutes les situations. Seront aussi disponibles des accessoires pour optimiser l’expérience de jeu, comme des volants et des grips.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

