TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q1 2025

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 207/2025

Tvis, 21. maj 2025

Kvartalsrapport Q1 2025 (1. januar – 31. marts)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2024)

Organisk salgsvækst drevet af forbedret B2C marked.

CEO Torben Paulin:

“ Salget i første kvartal udviklede sig i overensstemmelse med vores forventninger, med et fald i B2B-projektsalget, som blev opvejet af en robust stigning i B2C-salget. Det samlede salg for kvartalet steg med 5% i forhold til året før til DKK 308 millioner, med en organisk vækst på 4%.

Ordreindgangen viste en positiv udvikling i første kvartal, med vækst i både B2C- og B2B-segmenterne, og på tværs af alle vores brands. Derudover observerede vi tidlige tegn på bedring på det norske marked, kendetegnet ved tocifret vækst i ordreindgangen.

Bruttomarginen steg til 21,1% i 1. kvartal, sammenlignet med 20,5% i 1. kvartal 2024, primært som følge af opkøbet af to Svane Køkkenet butikker i Danmark. Den underliggende bruttoavance forblev stabil år-til-år, da fordelene ved det ændrede salgsmix blev opvejet af højere produktions- og logistikomkostninger. De højere produktionsomkostninger skyldtes en beslutning om at øge produktionskapaciteten forud for højsæsonen i 2. kvartal samt omkostninger til indkøring af det nye lakeringsanlæg.

Justeret EBIT i 1. kvartal var DKK 17,1 millioner, en stigning fra DKK 15,8 millioner i 1. kvartal 2024, svarende til en justerede EBIT-margin på 5,6% mod 5,4% i samme periode sidste år.

De frie pengestrømme i 1. kvartal var negative med DKK 4 millioner sammenlignet med positive DKK 13 millioner i 1. kvartal 2024. Dette fald var drevet af investeringer i det nye lakeringsanlæg og ERP projektet samt en stigning i nettoarbejdskapitalen, primært på grund af opkøbet af de to Svane Køkkenet butikker.

I 1. kvartal lancerede TCM nye produkter på tværs af vores portefølje. For at markere AUBO’s 40 års jubilæum introducerede vi ”Truffel” som en udvidelse til Sense produktlinjen. I Svane Køkkenet lancerede vi Notes Bronze, en ny udvidelse til vores finer-sortiment.

Selvom vi er ansporet af den positive ordreindgang i kvartalet, følger vi fortsat nøje den potentielle negative påvirkning af den seneste geopolitiske uro på forbrugertilliden og efterspørgslen efter køkkener. På baggrund af denne fornyede usikkerhed fastholder vi vores nuværende forventninger for 2025: TCM Group forventer en omsætning for hele året i intervallet DKK 1.250-1.400 millioner og et justeret EBIT på DKK 90-120 millioner. Som tidligere kommunikeret forudsætter dette fuldt ejerskab af Celebert i årets sidste måneder.”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2025

Omsætningen blev DKK 308,1 millioner (DKK 292,5 millioner) svarende til en vækst på 5,3%.

Justeret EBITDA DKK 25,9 millioner (DKK 24,4 millioner). Justeret EBITDA margin var 8,4% (8,3%).

Justeret EBIT DKK 17,1 millioner (DKK 15,8 millioner). Justeret EBIT margin var 5,6% (5,4%).

Engangsposter havde en samlet indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,0 millioner).

EBIT på DKK 17,1 millioner (DKK 15,8 millioner), svarende til en EBIT margin på 5,6% (5,4%).

Periodens resultat på DKK 12,1 millioner (DKK 7,0 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -3,7 millioner (DKK 12,6 millioner).

Cash conversion ratio var 76,8% (69,1%).

Finansielle forventninger for helåret 2025 er en omsætning i niveauet DKK 1.250-1.400 millioner med indtjening (justeret EBIT) i niveauet DKK 90-120 millioner.





Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

