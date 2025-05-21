Bitget 庆祝比特币披萨日，在全球 20 多个城市分发超过 5 千个披萨

维多利亚，塞舌尔, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 将在五大洲举办活动并向 2 千多人派发披萨，以此庆祝比特币披萨日。 5 月 19 日至 22 日期间，聚会将在阿布贾、开普敦、布宜诺斯艾利斯、圣保罗、墨西哥城、里斯本、巴塞罗那、佛罗伦萨、卡塔尼亚、都灵、米兰、雅典、马尼拉大都会、槟城、地拉那、布拉格、迪拜、台北和胡志明市等城市举行。

在每年 5 月 22 日庆祝比特币披萨日，旨在纪念 Laszlo Hanyecz 在 2010 年以 1 万比特币购买两个披萨的历史性交易——这笔交易证明了比特币作为交易媒介的巨大潜力。 这笔小额交易当时价值约 41 美元，现在估值接近 10 亿美元。 这个日子已经成为比特币从小众实验演变为新兴金融创新领域支柱的象征。

今年的庆祝活动旨在连接全球加密货币社群，为爱好者、交易者和新手提供一个机会，围绕比特币的发展历程和去中心化金融的未来进行对话。 这些活动结合有利于拓展人脉的非正式交流与教育讨论，巩固比特币日益贴合瞬息万变的经济格局的优势。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“每年，我们都会庆祝比特币披萨日，因为这个日子提醒我们该行业已经走了多远——从 1 万比特币价值仅为 40 美元的时代，到现在其价值高达 10 亿美元。 这是历史上任何金融工具大获成功的缩影。 在 Bitget，这是我们最喜欢的日子之一，很适合与社群分享并回顾我们共同经历的精彩旅程。”

通过在非洲、拉丁美洲、欧洲和亚洲等不同地区组织活动，Bitget 正在展示对当地加密社群的支持，鼓励大众更广泛地参与不断发展的加密货币领域。 这些聚会彰显比特币的故事如何跨越国界，在全球引起共鸣。 此类举措提醒人们那些持续推动加密货币普及的原则——创新、韧性和共同愿景。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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