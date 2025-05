La Corporation Aurifêre Opus One obtient 3,79 g/t d'or sur 6,7 m à 57 m dans le sondage NO-25-03 sur sa découverte d'or de la Zone 1, sur son projet Noyell

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTREAL, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer que le sondage NO-25-03, issu du récent programme de forages d’hiver sur son projet Noyell, détenu à 100 %, près de Matagami, en Abitibi (Québec, Canada), a titré 3,79 g/t Au sur 6,7 m, de 57,2 m à 63,9 m. L'intervalle minéralisé représente une largeur réelle d'environ 5,26 m au sein de la structure de la Zone 1.

Le sondage NO-25-03 a été foré dans la partie supérieure de la structure minéralisée, un secteur où les forages avaient été très limités par le passé. La zone 1 a été recoupée à une profondeur verticale de 50 m sous la surface. Il s'agit du sondage le moins profond foré à ce jour sur la découverte de la zone 1, ce qui indique que la minéralisation aurifère atteint probablement la base du mort-terrain, qui a une épaisseur d'environ 20 m dans ce secteur.

Le sondage NO-25-02 a également été foré près de la surface, à environ 70 m à l'est du sondage NO-25-03. Il a recoupé la structure de la Zone 1, faiblement minéralisée, avec une teneur de 1,06 g/t Au sur 0,5 m (épaisseur réelle de 0,47 m) entre 174,3 et 174,8 m.

Le sondage NO-25-04 a atteint sa cible à environ 270 mètres verticaux, dans la partie ouest de la Zone 1. Il a titré 2,47 g/t Au sur 1,0 m.

Sondage Azimut Plongée Départ Fin Longueur Easting Northing Élévation NO-25-01 358,22 -60,12 0 225 225 311512,6 5487989 271,1 NO-25-02 4,93 -45,08 0 201 201 311666,3 5487946 273,53 NO-25-03 355,02 -58,02 0 171 171 311614,6 5488035 273,12 NO-25-04 357,98 -71,95 0 375 375 311510,6 5487889 271,52

D'autres résultats d'analyse sont attendus prochainement.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a commenté : Les forages peu profonds sur la découverte de la Zone 1 de Noyell nous révèlent des intervalles aurifères significatifs. Il s'agit pour nous d'une nouvelle information. Il serait certainement intéressant d'exploiter une ressource aurifère si près de la surface dans un environnement aussi idéal. Situé à seulement 25 km au sud de la ville de Matagami, une communauté favorable à l'exploitation minière, et à seulement 14 km de la route régionale 109, notre projet Noyell commence à révéler un potentiel différent de celui présenté par les programmes d'exploration initiaux. Sa proximité avec les infrastructures permet à Opus One de réduire ses coûts d'exploration et, à terme, ses coûts de développement.





La Corporation Aurifère Opus One sera présente au congrès The Mining Investment Event, qui se tiendra au Centre des Congrès de la ville de Québec, du 3 au 5 juin, 2025.

Nous vous attendons au Salon MI3.

www.themininginvestmentevent.com

Préparation, analyse et programme d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité des échantillons (QAQC)

Tous les échantillons sont décrits, étiquetés, sciés et ensachés aux installations de Technominex à Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite expédiés au laboratoire certifié AGAT de Val-d'Or pour y être préparés. Les pulpes d'échantillons sont ensuite expédiées à divers laboratoires AGAT au Canada pour y être analysées. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse (50 g) avec finition ICP-OES. Tous les échantillons titrant 10 g/t Au ou plus sont soumis à une finition gravimétrique.

Le programme de contrôle de la qualité d'Opus One (QAQC) comprend l'insertion d'un échantillon témoin aux installations de Technominex, après 9 échantillons réguliers. Les échantillons témoins sont constitués d'un blanc certifié et d’échantillons certifiés à diverses teneurs en or.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Michael W. Kinley, CPA, CA

Président, Directeur Financier et Administrateur

Tel: +19024020388

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneGold.com





















Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a76ec25-ea46-4ea8-b0d1-38609aa99112

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d687ff48-358c-4f6b-a604-55c8d73467d2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e95e5596-717a-49c7-b595-62cc57348bde

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5acbe85-8c6e-4e00-85a0-54c3fb493b02