Le Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord annonce la nomination de David Molinski au poste de directeur exécutif

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord (NPGCC), créé pour décarboniser et renforcer la résilience du corridor commercial entre le Canada, le Japon et la Corée du Sud, annonce la nomination de David Molinski au poste de directeur exécutif. David coordonnera les efforts du NPGCC visant à réduire les émissions, améliorer l’efficacité énergétique et renforcer le corridor commercial reliant les trois pays.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’administration publique et les secteurs de l’énergie et des technologies propres, David a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de sous-ministre adjoint à la Division du pétrole et du gaz au ministère de l’Énergie, des Solutions à faibles émissions de carbone de la Colombie-Britannique, ainsi que celui de CEO et fondateur de CO2 Lock Corporation, où il a élaboré des solutions de minéralisation et de stockage du carbone.

« Le Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord vise à favoriser la collaboration pour décarboniser et renforcer les liens commerciaux entre le Canada, le Japon et la Corée du Sud, » a déclaré François Bélanger, président du conseil d’administration du NPGCC. « L’expertise de David dans les secteurs de l’énergie et des technologies propres en fait la personne idéale pour mener à bien ces efforts et guider le consortium vers ses objectifs. »





Sous la direction de David Molinski, le NPGCC prévoit de faire avancer les projets d’infrastructure prioritaires qui permettront d’optimiser l’efficacité énergétique, de réduire les émissions et d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement. Cela impliquera une collaboration étroite avec les parties prenantes du corridor commercial, dont les producteurs de matières premières, les transporteurs, les exploitants maritimes et les acteurs du secteur technologique, afin de développer des solutions évolutives pour un réseau plus durable et résilient.

« Le commerce mondial traverse une période délicate, et nous disposons d’une occasion unique d’apporter des changements concrets et significatifs, » a affirmé David Molinski, directeur exécutif du NPGCC. « En collaborant avec les chefs de file de l’industrie, les décideurs politiques et les communautés autochtones tout au long de la chaîne d’approvisionnement terrestre et maritime, nous souhaitons mettre au point des solutions novatrices qui ont le potentiel de réduire les émissions et de renforcer la résilience du commerce, pour une coopération internationale plus verte et plus solide. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.northpacificgreencorridor.org .

À propos du NPGCC

Le Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord (NPGCC) est un organisme à but non lucratif canadien qui s’est donné pour mission de décarboniser la chaîne d’approvisionnement et de renforcer le corridor commercial entre le Canada, le Japon et la Corée du Sud. Amorcé en juin 2023 lors du Sommet des ministres des Transports du G7 au Japon, le NPGCC vise à favoriser la collaboration internationale et à promouvoir des solutions novatrices pour bâtir un corridor commercial plus durable et résilient.

Le NPGCC se concentre sur des projets prioritaires d’infrastructure visant à optimiser l’efficacité énergétique, réduire les émissions et assurer la résilience et la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Ses membres représentent un groupe diversifié de parties prenantes, dont des producteurs de matières premières, des transporteurs ferroviaires et intermodaux, des propriétaires et exploitants de navires, des administrations portuaires ainsi que des acteurs technologiques. Les membres actuels du NPGCC comprennent : CN, Mitsubishi Canada Ltd, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Bulk & Projects Carriers, Oldendorff Carriers, Administration portuaire de Prince Rupert, Teck Resources Ltd, Trigon Pacific Terminals et Administration portuaire Vancouver Fraser.

Le conseil d’administration du NPGCC est composé des personnes suivantes : François Bélanger, président du conseil (CN), Michael Lagowski (Mitsubishi Canada Ltd), Linda Kongerslev (Oldendorff Carriers), Tatsuhiko Asami (NYK Bulk & Projects Carriers), Ian Anderson (Teck Resources Ltd) et Robert Booker (Trigon Pacific Terminals).

Le NPGCC invite les parties prenantes de divers secteurs à se joindre au consortium afin de contribuer à relier le Canada, le Japon et la Corée du Sud dans des efforts de collaboration et des solutions innovantes.

