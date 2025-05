Top Aces célèbre 25 ans d’excellence dans la formation de pilotes de chasse

MONTRÉAL, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc., le principal fournisseur mondial de formation aérienne avec adversaire (ADAIR) et d’appui aérien rapproché (CAS), célèbre fièrement son 25e anniversaire de service. Fondée à Montréal par des pilotes chevronnés d’appareils CF-18 de l’Aviation royale canadienne (ARC), Top Aces est depuis devenue un leader mondial, atteignant un record de plus de 140 000 heures de formation sans accident au service de l’OTAN et de ses nations alliées.

« C’est un moment de grande fierté pour nous tous chez Top Aces. Ce qui a débuté comme une petite entreprise canadienne, avec seulement quelques employés, est devenue une entreprise mondiale comptant plus de 600 membres d’équipe opérant sur trois continents, » a déclaré Paul Bouchard, cofondateur et chef de la direction de Top Aces Inc. « Ce 25e anniversaire témoigne de l’engagement de nos employés, passés et présents, qui ont cru en la mission de Top Aces et qui vivent chaque jour nos valeurs de service, d’intégrité, d’excellence et d’unité. Nos vétérans militaires hautement expérimentés sont très fiers de continuer à encadrer et à soutenir la formation des aviateurs, soldats et marins en service actif. »

La mission de Top Aces a toujours été d’offrir des solutions d’entraînement à la défense sécuritaires et hautement professionnelles, pour assurer la préparation opérationnelle actuelle et future de ses clients. Dans un monde en constante évolution, l’état de préparation militaire est essentiel, et les forces alliées du monde entier reconnaissent les avantages de l’industrie commerciale ADAIR en termes d’économies et de longévité des flottes. « Nous nous sentons privilégiés de la confiance et du soutien indéfectibles de nos clients et partenaires tout au long de ces 25 années, ainsi que de leur reconnaissance de la valeur que Top Aces apporte à leurs besoins en formation opérationnelle, » a déclaré Didier Toussaint, cofondateur et président du groupe, Top Aces Inc.

Plusieurs réalisations notables ont marqué les 25 ans d’histoire de Top Aces, contribuant à la croissance exceptionnelle de l’entreprise :

En 2021, Top Aces Corp. a franchi une étape historique en devenant la première entreprise privée au monde à posséder et exploiter une flotte d’avions de chasse F-16. Actuellement utilisés pour former les pilotes d’appareils F-22 et F-35 de la US Air Force (USAF), les F-16 Advanced Aggressor Fighters (AAF) de Top Aces sont les adversaires d’entraînement les plus avancés et les plus représentatifs des menaces, disponibles sur le marché aujourd’hui.



Animée par l’innovation, Top Aces a consacré près d’une décennie au développement de son système révolutionnaire et exclusif « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS), lancé avec succès en 2021. Doté d’une architecture ouverte, l’AAMS permet à ses avions F-16 et A-4N d’intégrer des capteurs de pointe, incluant mais sans s’y limiter, un radar à balayage électronique actif (AESA), un système de recherche et de suivi infrarouge (IRST), des systèmes de repérage montés sur casque (HMCS) et des liaisons de données avancées, reproduisant ainsi de manière réaliste les menaces posées par les chasseurs adverses modernes. L’AAMS offre une voie d’amélioration continue, permettant aux clients de faire évoluer constamment le niveau de menace de leur entraînement, y compris par l’intégration des progrès en matière d’éléments Live Virtual Constructive (LVC) et d’aéronefs de combat collaboratifs (CCA).



En 2022, Top Aces a élargi son offre de services avec l’acquisition de Blue Air Training, une entreprise américaine reconnue mondialement comme experte dans la formation CAS de spectre complet pour les contrôleurs interarmées de la finale de l’attaque (JTAC), et les observateurs de tirs conjoints (JFO). Ce partenariat a donné naissance à un leader du marché dans la prestation de formations ADAIR et CAS, au bénéfice des clients militaires du monde entier.

En regardant vers l’avenir, la vision de Top Aces est d’être le fournisseur le plus fiable de solutions innovantes d’entraînement à la défense, en élevant continuellement la norme dans un secteur qui valorise « la force de l’expérience ». « Alors que nous célébrons cet anniversaire important, nous sommes impatients de poursuivre notre mission en offrant des solutions de formation de classe mondiale, afin de garantir que nos forces de l’OTAN et alliées soient toujours prêtes à relever les défis à venir », a poursuivi M. Bouchard.

Venez rencontrer Top Aces lors du Salon CANSEC cette année, les 28 et 29 mai à Ottawa, pour célébrer le 25e anniversaire de l’entreprise !

À propos de Top Aces

Avec plus de 140 000 heures de vol sans accident, Top Aces Inc. et ses filiales, dont Top Aces Corp. et Blue Air Training Corp., fournissent des services ADAIR avancés et une formation CAS aux principales forces armées du monde. Dans une industrie où l’expérience compte, Top Aces possède la plus grande flotte d’avions de combat commerciaux en service actif et est la seule entreprise au monde à posséder et à exploiter l’appareil F-16. La formation critique de Top Aces améliore l’état de préparation opérationnelle des forces de combat en leur apportant une expérience du monde réel, tout en créant des économies significatives et en prolongeant le cycle de vie des flottes militaires. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.topaces.com.

Rejoignez Top Aces sur les réseaux sociaux:

X: https://x.com/topaces/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/top-aces/

Instagram: https://www.instagram.com/topaces/

Facebook: https://www.facebook.com/topaces/

Contact médias :

Erin Black

Gestionnaire des communications marketing, Top Aces

+1 (514) 694-7224

media@topaces.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a31b98f5-84bb-4d3e-8897-e9e4d12b608b/fr