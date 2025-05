Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 35 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 5 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 385 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:

maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele; jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.

Uue nõukogu liikme valimine

Võeti teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuti Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025.

Hepsor AS nõukogu liikmeks valiti Henri Laks. Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025.

Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Kinnitati nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Hepsor AS nõukogu liikmele otsustati maksta nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee





Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.