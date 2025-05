Falcon Luxe met en avant le Bombardier Challenger en tant qu’avion le plus demandé pour les vols charters privés

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, filiale d’Alex Group Investment, est fière de présenter le Bombardier Challenger en tant qu’avion le plus demandé de sa flotte de jets privés. Avec deux Challenger actuellement en service, cet appareil s’impose comme le choix privilégié des clients en quête d’une expérience de vol synonyme d’espace et de luxe.

Le Challenger est l’un des jets d’affaires les plus fiables au monde. Sa cabine spacieuse et silencieuse peut accueillir jusqu’à 12 passagers dans le plus grand confort. Avec une autonomie allant jusqu’à 4 000 milles nautiques (soit près de 7 400 kilomètres), il peut relier sans escale des destinations majeures telles que Dubaï et Londres, Riyad et Paris, ou encore les Maldives. Ses performances exceptionnelles et la générosité de son espace cabine permettent aux passagers de voyager confortablement, que leur vol soit consacré au travail, à la détente ou au sommeil.

« Lorsque nous prenons en compte les critères de nos clients, tels que l’espace, le confort, l’autonomie sans escale et la fiabilité, le Challenger répond systématiquement à toutes leurs attentes », a déclaré M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investment. « À ce jour, cet avion constitue l’un de nos atouts les plus solides, et il continue de prouver sa valeur à chaque vol. »

Falcon Luxe est la division d’affrètement de jets privés de Falcon. Elle propose également des services d’assistance aux vols, ainsi que des services FBO et MRO sous la direction d’Alex Group Investment.

Alors qu’un nombre croissant de voyageurs se tournent vers l’aviation privée, Falcon Luxe s’attache à mettre à disposition les avions les plus prisés de ses clients en leur offrant un service de confiance, une attention particulière aux détails et un engagement sans faille à fournir des prestations d’excellence.

À propos de Falcon

Falcon est un prestataire de services aériens de premier plan qui propose une solution complète afin de répondre à tous vos besoins en matière d’aviation. Avec Falcon Luxe, profitez d’une flotte moderne de jets privés disponibles à la location dans le monde entier, offrant confort et intimité à chaque voyage. Grâce à son terminal privé exclusif (FBO), Falcon Elite vous offre un service haut de gamme et une expérience inoubliable dès votre arrivée à l’aéroport. Falcon Technic assure une maintenance, des réparations et des révisions (MRO) 24h/24 et 7j/7, aussi bien pour sa propre flotte que pour des appareils tiers. De plus, Falcon Flight Support s’engage à simplifier votre voyage en vous offrant un accompagnement personnalisé depuis votre départ jusqu’à votre arrivée.

