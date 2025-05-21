Falcon Luxe 强调 Bombardier Challenger 为最受欢迎的私人包机机型

阿联酋迪拜, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下的 Falcon 自豪地强调，Bombardier Challenger 是其私人飞机包机机队中最受欢迎的机型。目前，该公司有两架在运的 Challenger 喷气式飞机，对于追求宽敞和奢华飞行体验的乘客而言，这款飞机无疑是他们的首选。

Challenger 是全球最值得信赖的商务喷气式飞机之一。它拥有宽敞安静的客舱，最多可容纳 12 名乘客。Challenger 航程可达 4,000 海里（约 7,400 公里），可在多个主要目的地间直飞，如从迪拜到伦敦、利雅得到巴黎以及马尔代夫群岛之间。其性能优越，客舱宽敞，让乘客无论在飞行途中工作、放松还是睡觉，都能享受舒适的旅程。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：“客户看重空间、舒适度、不经停航程和可靠性等因素，而从这些方面考察飞机时，Challenger 总能不负所望。这是现今我们最优秀的在运机型之一，它在一次次飞行中不断地证明着自身价值。”

Falcon Luxe 是 Falcon 的私人飞机包机部门，它隶属于 Alex Group Investment 旗下，亦提供飞行支持、私人飞机航站楼 (FBO) 以及维护、修理和全面检修 (MRO) 服务。

随着越来越多人选择私人航空，Falcon Luxe 会继续专注于提供客户最需要的飞机，严谨对待每一处细节，坚持把事情做好做对，以交付值得信赖的服务。

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关于 Falcon

Falcon 是一家顶尖的航空服务供应商，提供一站式服务，满足您在航空领域的各类需求。通过 Falcon Luxe，我们提供一支可供全球人士包机的现代化私人飞机机队，确保每次旅程倍添舒适，隐私无忧。Falcon Elite 有专属私人飞机航站楼 (FBO)，在您登机前即可提供顶级服务和难忘体验。Falcon Technic 为我们的机队以及第三方飞机提供全天候维护、修理和全面检修 (MRO) 服务，以确保飞机具备最佳性能，安全可靠。此外，Falcon Flight Support 全程提供个性化支持，致力于让您的旅行轻松无忧。

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媒体垂询

Ines Nacerddine

航空营销总监

Alex Group Investment

电子邮箱：ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

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