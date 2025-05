Nanterre, le 21 mai 2025

VINCI cède sa participation de 50 % dans la ligne électrique

à haute tension de Mantiqueira au Brésil

Cession de 50 % de la société brésilienne Mantiqueira par Cobra IS à Brookfield pour un montant d’environ 130 millions d’euros

Illustration de l’expertise technique du Groupe pour la réalisation de réseaux de transport d’électricité et de sa capacité à créer de la valeur par une gestion dynamique de son portefeuille d’actifs

Cobra IS, filiale de VINCI, annonce la cession de sa participation de 50 % dans la société brésilienne Mantiqueira Transmissora, titulaire du partenariat public-privé (PPP) de la ligne à haute tension éponyme.

L’acquéreur est le fonds d’infrastructures canadien Brookfield, qui portera ainsi sa détention dans la société à 100 %.

Le montant de la cession s’élève à environ 130 millions d’euros.

Longue de 1 200 km, cette ligne comporte 18 sous-stations et traverse 50 municipalités de l’État du Minas Gerais. Elle avait été attribuée à Cobra IS à la suite d’enchères publiques en 2016 puis mise en service en 2022, dans le respect des délais et standards contractuels en dépit des contraintes liées au Covid-19. Au plus fort de la construction, ce chantier employait près de 3 800 personnes, pour l’essentiel recrutées localement. Suivant les accords intervenus, l’exploitation et la maintenance de cette ligne resteront assurées par Cobra IS.

Cette transaction illustre le savoir-faire confirmé et les expertises techniques de Cobra IS dans ce secteur des lignes à haute tension, mais également sa capacité à optimiser régulièrement son portefeuille d’actifs à travers des opérations créatrices de valeur.

Depuis 2023, Cobra IS a en effet cédé - également au Brésil et auprès du même investisseur – 50 % du PPP Sertaneja et 50 % du PPP Chimarrao. Le montant total de ces trois cessions (Mantiqueira, Sertaneja et Chimarrao) s’élève à environ 1,8 milliard de reals brésiliens, soit près de 300 millions d’euros.

