CREDIT AGRICOLE SA : Le groupe Crelan et le Crédit Agricole annoncent la signature d’un accord en vue d’un partenariat à long terme

Communiqué de presse

Bruxelles, Montrouge, le 21 mai 2025

Le groupe Crelan et le Crédit Agricole

annoncent la signature d’un accord en vue

d’un partenariat à long terme

Le Groupe Crelan et le groupe Crédit Agricole annoncent un nouveau partenariat stratégique qui permettra d’offrir aux clients de Crelan une gamme élargie de services et de produits bancaires.

Cet accord permettra à Crelan d’accélérer son développement commercial et sa croissance organique, et au Crédit Agricole d’assurer le développement de ses métiers en Belgique.

Que comprend l’accord ?

Ce partenariat, qui inclut une prise de participation minoritaire de 9,9% par le groupe Crédit Agricole dans Crelan, comprend des collaborations commerciales dans les domaines de la gestion d’actifs (avec Amundi), de la banque privée et gestion de fortune (avec Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et du leasing (avec CA Leasing & Factoring).

Crelan et le groupe Crédit Agricole ont également l’intention de mettre en place d'autres initiatives commerciales communes dans un avenir proche.

« Crelan et le Crédit Agricole partagent la même vision et la même approche de la banque coopérative. En partageant nos expertises, nous serons plus forts et nous offrirons une gamme plus large de services bancaires de haute qualité. Notre ADN coopératif commun sera le ciment de notre partenariat, pour le bien de nos clients, de nos coopérateurs et de la société dans son ensemble. » Philippe Voisin, CEO de Crelan.

« Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner Crelan, grande banque coopérative belge, dans ses objectifs de développement grâce à l’expertise reconnue de nos métiers de gestion d’actifs, gestion de fortune et leasing. » Olivier Gavalda, Directeur général de Crédit Agricole S.A.

« Grâce à ce partenariat avec le Crédit Agricole, nous pourrons élargir notre offre de services pour nos clients particuliers. Mais, il nous permettra également de renouveler notre engagement à long terme envers les indépendants et les PME avec des solutions de financement sur mesure. » Joris Cnockaert, CCO de Crelan.

Quels changements pour Crelan ?

Crelan est une banque coopérative profondément ancrée en Belgique. L'intégralité des dépôts restera investie en Belgique. Le réseau d’agents indépendants continuera d’assurer la proximité avec les clients. En outre, en s'associant avec le Crédit Agricole, Crelan préservera pleinement son modèle coopératif et ses valeurs fondatrices, garantissant ainsi son engagement envers ses actionnaires coopérateurs.

Quels impacts financiers ?

La conclusion d’accords commerciaux aura des impacts favorables pour le produit net bancaire des deux groupes.

Cette participation minoritaire aura un impact financier positif d'environ 2% sur le ratio de capital transitionnel CET1 2025 consolidé de Crelan et un impact non significatif sur le ratio CET1 du groupe Crédit Agricole.

Le Groupe Crelan et le Crédit Agricole prévoient de finaliser l’accord de partenariat dans les mois à venir, l’accord restant soumis aux négociations finales.

À propos du Groupe Crelan

Le groupe financier se classe au cinquième rang des banques de détail belges par le total d’actifs. Le groupe Crelan est représenté par deux logos de banques : Crelan et Europabank. Au 31/12/2024, le groupe Crelan compte : 4.327 collaborateurs (tant les membres du personnel que les agents bancaires indépendants et leurs collaborateurs), 727 agences, 296.751 actionnaires coopérateurs, près de 1,7 million de clients et un total de bilan de 55,8 milliards d’euros. En outre, le groupe bancaire gère 44,3 milliards d’euros de dépôts de la clientèle, 16,5 milliards d’euros d’investissements hors bilan et soutient les ménages et les entreprises belges avec 49,5 milliards d’euros de crédits.

A propos du Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 157 000 collaborateurs et 27 423 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 54 millions de clients et 12,1 millions de sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

