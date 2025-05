Syensqo kondigt prijszetting van 1,2 miljard Euro obligatie-uitgifte aan

Brussel, België – 21 mei 2025 - 18:30 CEST - Syensqo SA (de “Emittent”) kondigt de prijszetting aan van senior vastrentende obligaties (gezamenlijk, de “obligaties”):

EUR 600 miljoen totale hoofdsom van 3,375% obligaties met looptijd tot 2031 tegen een uitgifteprijs van 99,674%

EUR 600 miljoen totale hoofdsom van 4% obligaties met looptijd tot 2035 tegen een uitgifteprijs van 99,789%

De opbrengsten van de uitgifte zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De obligaties zullen naar verwachting worden genoteerd en toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse effectenbeurs.

Christopher Davis, Chief Financial Officer van Syensqo, licht toe: “De transactie is opnieuw een uitstekende prestatie voor Syensqo, waarmee het bedrijf zich vestigt als emittent op de euro-obligatiemarkt en ons evenwichtige financiële profiel verder versterkt.

Na onze succesvolle obligatie-uitgifte van 1,2 miljard USD in 2024 zagen we een sterke vraag van een breed scala aan institutionele beleggers, wat getuigt van het vertrouwen van de kapitaalmarkten in het kredietprofiel en de groeistrategie van Syensqo.”

Disclaimer

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, aangekocht of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten.

De uitgifte, aankoop of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Syensqo neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

Syensqo heeft geen toestemming gegeven voor het aanbieden van effecten aan niet-professionele beleggers in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”) noch in het Verenigd Koninkrijk (het “VK”).

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige niet-professionele cliënt in de EER of in het Verenigd Koninkrijk. In dit kader betekent het begrip “niet-professionele cliënt” in de EER een persoon die één (of beide) van de volgende is: (a) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”); of (b) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd) indien deze klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4(1) van MiFID II. en de uitdrukking “niet-professionele belegger” in het VK betekent een persoon die een (of beide) is van: (a) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2017/565 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) of (b) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “FSMA”) en alle regels of voorschriften die krachtens de FSMA zijn vastgesteld om Richtlijn (EU) 2016/97 ten uitvoer te leggen, wanneer die klant niet zou kwalificeren als een professionele cliënt, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 8, van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze krachtens de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht.

Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de FSMA niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investeringsprofessionelen” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”), of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden, (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België. De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht.





