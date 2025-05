Duck Creek Technologies donne le coup d’envoi de la conférence Formation ’25, qui façonnera l’avenir du secteur de l’assurance

BOSTON, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , le fournisseur de solutions intelligentes qui façonne l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), donne aujourd’hui le coup d’envoi de l’événement Formation ’25 , sa conférence phare à l’intention des clients, au Signia by Hilton Bonnet Creek d’Orlando, en Floride.

Formation ’25 explorera comment les assureurs dirigent, s’adaptent et innovent ensemble pour relever les défis inédits auxquels le secteur de l’assurance est confronté. Formation ’25 est un événement dynamique qui propose un contenu riche, de nombreuses opportunités de réseautage au sein du secteur et des moments inoubliables.

« L’événement Formation offre aux professionnels de l’assurance une plateforme unique pour se réunir, partager des idées et découvrir les possibilités révolutionnaires de l’IA », a déclaré Mike Jackowski, président directeur général de Duck Creek Technologies. « Nous sommes ravis d’accueillir cette conférence et nous nous réjouissons des conversations enrichissantes et des idées novatrices que nous pourrons partager avec nos clients et nos partenaires. »

Pour lancer l’événement, M. Jackowski prendra la parole sur la scène principale pour discuter des défis les plus épineux auxquels est confronté le secteur de l’assurance et des solutions qui façonneront son avenir. M. Jackowski invitera les acteurs du secteur de l’assurance à faire preuve d’imagination pour tirer parti des nouvelles technologies, telles que l’IA agentique, afin de hisser le secteur au sommet de l’innovation. Le discours d’ouverture sera suivi d’interventions de différents clients et dirigeants de Duck Creek, qui présenteront en détail comment l’adoption d’une plateforme moderne basée sur des logiciels SaaS évolutifs, ainsi que l’utilisation d’Active Delivery, pourront transformer leur entreprise en stimulant la croissance et la rentabilité, tout en réduisant les risques et l’exposition.

Outre les sessions générales se tenant sur la scène principale, Formation ’25 prévoit 50 sessions générales et hyper spécialisées articulées autour de tous les aspects sources de préoccupation du secteur de l’assurance IARD. Il y sera question d’IA et d’apprentissage automatique et de leur champ d’application à l’assurtech, mais aussi de gestion de la distribution, de contrôle des pertes, de paiements, de réassurance, de succès en matière de stratégies de migration, et de bien d’autres sujets encore.

L’ordre du jour de la conférence comprend de nombreuses sessions intéressantes axées sur un partage approfondi des savoirs et des opportunités de réseautage, notamment lors de forums exclusifs permettant aux clients d’échanger sur leurs expériences en matière de produits, ainsi que de sessions de groupes d’utilisateurs dédiées au partage des meilleures pratiques. Le Launchpad mettra en avant les dernières innovations de Duck Creek, ainsi que les solutions proposées par ses partenaires, dans un espace interactif. Des événements de réseautage, tels que l’événement Women in Insurance Networking (W.I.N.), offriront la possibilité de rencontrer des pairs et des leaders du secteur autour du thème Evolving Conversations.

Formation ’25 mettra en avant les réussites concrètes de clients, par le biais d’études de cas et de tables rondes d’experts, où seront notamment présentes des organisations qui ont tiré parti des solutions Duck Creek pour accélérer leur transformation numérique et gagner en efficacité opérationnelle.

L’événement met également l’accent sur le riche écosystème de partenaires de Duck Creek, avec plus de 50 partenaires participant en tant que sponsors. Les sponsors platine comprennent Aggne, une société de Wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud et LTIMindtree. Pour consulter la liste complète des sponsors de l’événement Formation ’25, cliquez ici . Pour plus d’informations sur Formation ’25, y compris l’ordre du jour complet et la liste des intervenants, rendez-vous sur https://events.duckcreek.com/formation25 .

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée , et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand . Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.duckcreek.com . Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X .