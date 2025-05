Duck Creek Technologies Inicia o Formation ’25 para Moldar o Futuro dos Seguros

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Duck Creek Technologies , fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, deu início hoje o Formation ’25 , sua principal conferência com clientes, no Signia by Hilton Bonnet Creek em Orlando, Flórida.

O Formation ’25 se concentrará em como as seguradoras devem liderar, se adaptar e inovar juntas para enfrentar circunstâncias sem precedentes no setor de seguros. O Formation ’25 é um evento dinâmico, com conteúdo enriquecedor, amplas oportunidades de networking no setor e momentos inesquecíveis.

“O Formation proporciona uma plataforma única para os profissionais de seguros se reunirem, compartilharem ideias e explorarem o poder transformador da IA”, disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Estamos entusiasmados com esta conferência e prontos para as conversas impactantes e ideias inovadoras que surgirão com nossos clientes e parceiros.”

No início do evento, Jackowski discutirá no palco principal os desafios e soluções mais difíceis do setor de seguros que moldam seu futuro. Jackowski desafiará o setor de seguros a ampliar sua imaginação sobre como utilizar as novas tecnologias, como a Agentic AI, para impulsionar o setor para a vanguarda da inovação. A palestra de abertura será seguida por diferentes clientes e líderes da Duck Creek para fornecer uma análise profunda de tópicos como a adoção de uma plataforma moderna com Software-as-a-Service (SaaS) evergreen e como a Active Delivery transformará seus negócios, impulsionando o crescimento e a lucratividade, e reduzindo o risco e a exposição.

Além das sessões gerais do palco principal, o Formation ‘25 sediará 50 sessões de discussões gerais e hiperfocadas, cobrindo todos os aspectos da indústria de seguros de P&C nos quais os participantes estão focados. As sessões abrangerão IA e aprendizado de máquina em insurtech, gerenciamento de distribuição, controle de perdas, pagamentos, resseguro, estratégias de migração bem-sucedidas, e muito mais.

A agenda da conferência está repleta de sessões envolventes para aprendizado aprofundado e oportunidades de networking, incluindo fóruns exclusivos para os clientes discutirem experiências de produtos e compartilharem as melhores práticas nas sessões do Grupo de Usuários. O Launchpad apresentará as mais recentes inovações e soluções de parceiros da Duck Creek em um espaço interativo. Os eventos de networking, como o Women in Insurance Networking (W.I.N.), oferecerão oportunidades para conexão com colegas e líderes do setor sobre Conversas em Evolução.

O Formation ’25 destaca histórias de sucesso de clientes do mundo real, com estudos de caso e painéis de discussão com organizações que utilizaram as soluções da Duck Creek para impulsionar a transformação digital e a eficiência operacional.

O evento também apresenta o robusto ecossistema de parceiros da Duck Creek, com mais de 50 parceiros participando como patrocinadores. Os patrocinadores Platinum são: Aggne, uma empresa wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud e LTIMindtree. Para uma lista completa dos patrocinadores do Formation ’25, clique aqui . Para mais informação sobre o Formation ’25, incluindo a agenda completa e a lista de palestrantes, visite https://events.duckcreek.com/formation25 .

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X .