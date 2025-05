Nearfield Instruments en Singapore's A*STAR IME ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek naar halfgeleidermetrologieoplossingen gericht op AI en geavanceerde verpakking

Nearfield Instruments, een toonaangevend bedrijf in geavanceerde halfgeleidermetrologie, en het A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME) uit Singapore hebben vandaag een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeksdoeleinden getekend om innovatie op het gebied van halfgeleidermetrologietechnologieën te stimuleren.

Door gebruik te maken van de expertise van Nearfield Instruments op het gebied van precisiemetrologie en het baanbrekende halfgeleideronderzoek van A*STAR IME, zal het partnerschap de ontwikkeling van geavanceerde metrologieoplossingen versnellen en efficiënte productie van AI-chips mogelijk maken.

De snelle opkomst van AI zorgt voor een explosieve vraag naar rekenkracht, wat kansen biedt voor innovatie in de halfgeleidertechnologie. Nu de schaalbaarheid van traditionele halfgeleiders zijn grenzen bereikt, richt de industrie zich op heterogene integratie – de geavanceerde verpakking van verschillende soorten chips in een enkel systeem – om uitzonderlijke rekenprestaties en een hogere energie-efficiëntie te realiseren. Deze verschuiving zorgt voor een grotere complexiteit in het productieproces en onderstreept het cruciale belang van procesbesturing en precisiemetrologie om het rendement en de efficiëntie van de productie te garanderen.

"AI verandert alles, maar het succes hangt af van de efficiëntie van zowel het rekenproces als de productie", aldus Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments. "Nearfield draagt bij aan de AI-revolutie met de metrologieoplossingen die nodig zijn om de uitdagingen van heterogene integratie aan te gaan, met een specifieke focus op hybrid bonding. Dankzij onze precisie en betrouwbaarheid kunnen fabrikanten AI-chips efficiënt opschalen, hun rendement verbeteren en energieverspilling tegengaan. Onze samenwerking met A*STAR IME versterkt ons vermogen om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen voor de toekomst van AI-gestuurde dataverwerking."

"A*STAR IME werkt nauw samen met branchepartners om onderzoek te vertalen naar impactvolle oplossingen voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Onze samenwerking met Nearfield Instruments stimuleert innovatie in metrologie om AI- en HPC-chips (High Performance Computing) te produceren met een hoog rendement en een laag energieverbruik", stelt Terence Gan, Executive Director van A*STAR IME.

Deze samenwerking sluit aan bij de voortdurende inspanningen van Singapore om zijn halfgeleiderindustrie te versterken door middel van strategische partnerschappen met wereldwijde koplopers op het gebied van technologie. "Dit partnerschap benadrukt de inspanningen van Singapore om baanbrekend onderzoek naar halfgeleiderprocesbesturing te ondersteunen, dat essentieel is voor de ontwikkeling van halfgeleiders van de volgende generatie die in toepassingen als AI worden gebruikt", vertelt Chang Chin Nam, senior vicepresident en hoofd van de halfgeleiderafdeling van het Singapore Economic Development Board. "We verwelkomen de activiteiten van Nearfield in Singapore en kijken uit naar verdere samenwerking op het gebied van onderzoek en toeleveringsketens binnen ons groeiende halfgeleiderecosysteem."

Over Nearfield Instruments

Nearfield Instruments is een toonaangevende leverancier van geavanceerde metrologieoplossingen voor de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in zeer nauwkeurige meettechnologieën en speelt een cruciale rol in de procesbesturing die nodig is voor AI-chips van de volgende generatie en heterogene integratie. Als onderdeel van de wereldwijde expansie van het bedrijf is Nearfield Singapore opgericht, een innovatie- en servicecentrum voor de ondersteuning van halfgeleiderfabrikanten in Zuidoost-Azië.

Ga voor meer informatie naar www.nearfieldinstruments.com.

Over A*STAR

A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) is het belangrijkste O&O-bureau in de publieke sector van Singapore. Via open innovatie werken we samen met onze partners in zowel de publieke als de private sector om de economie en de maatschappij te stimuleren. Als instelling op het gebied van wetenschap en technologie slaat A*STAR een brug tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Ons onderzoek creëert economische groei en banen voor Singapore, en verhoogt de kwaliteit van leven door maatschappelijke resultaten in de gezondheidszorg, stedelijk leven en duurzaamheid te verbeteren. A*STAR speelt een belangrijke rol bij het opleiden van wetenschappelijk talent en de vorming van toekomstige leiders voor de bredere onderzoeksgemeenschap en het bedrijfsleven. De O&O-activiteiten van A*STAR beslaan zowel biomedische wetenschappen als natuurwetenschappen en techniek, met onderzoekscentra die voornamelijk in Biopolis en Fusionopolis gevestigd zijn. Ga voor het laatste nieuws naar www.a-star.edu.sg.

