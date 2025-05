FCCI Insurance Group Homenageado com o Duck Creek Standard of Excellence Customer Award no Formation ‘25

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, homenageou o FCCI Insurance Group (FCCI) com o prêmio Standard of Excellence Customer Award de 2025 na Formation ’25 , sua principal conferência com clientes realizada esta semana em Orlando, Flórida.

O Duck Creek Standard of Excellence Customer Award reconhece os clientes que alcançaram o mais alto nível de excelência através da implementação de soluções da Duck Creek para transformar seus negócios e moldar o futuro dos seguros.

O FCCI foi reconhecido pelo sucesso do das ofertas de Excess & Surplus (E&S) usando um conjunto de soluções da Duck Creek, incluindo Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management e Digital Engagement Producer.

O FCCI é uma empresa de seguros comerciais de propriedade e acidentes que atende empresas de médio porte em vários setores, incluindo agronegócio, construção, saúde, hospitalidade, varejo e fabricação. Suas ofertas de produtos incluem acidente de trabalho, propriedade e seguro de responsabilidade geral.

Originalmente fundado em 1959 em Sarasota, Flórida, o FCCI se tornou um provedor super-regional, fornecendo serviços de seguros comerciais de linhas padrão em 19 estados, com a Surety and Specialty operando em uma ampla área estadual. A empresa destaca sua rede de mais de 550 agências contratadas e mais de 3.800 agentes independentes.

A recente expansão do FCCI para as linhas de E&S se concentrou no aprimoramento das capacidades digitais, na simplificação das operações e na velocidade dos lançamentos no mercado de novas ofertas.

Ao implementar o Sistema de Administração de Políticas e o modelo de Entrega Ativa da Duck Creek, o FCCI alcançou processamento direto, entrada automatizada e integração perfeita. A conformidade regulatória foi fortalecida, enquanto um portal moderno de autoatendimento forneceu aos agentes recursos em tempo real.

“Nosso objetivo era reimaginar o atendimento do mercado de seguros comerciais, particularmente dentro das linhas de E&S, e a Duck Creek nos ajudou a fazer exatamente isso”, disse Dave Patel, vice-presidente executivo e diretor de informações do FCCI Insurance Group. "Este prêmio é um testemunho da inovação, colaboração e determinação de todos os envolvidos em dar vida a essa visão."

Apesar das complexidades dos mercados de E&S e de um cronograma de implementação apertado, o FCCI colaborou estreitamente com a Duck Creek, a Cognizant e com outros parceiros para criar, testar e implantar uma solução pronta para o futuro e garantir a entrega de qualidade dos ambientes de produção.

Após o sucesso da sua implementação, o lançamento do FCCI Specialty excedeu as previsões iniciais em termos de número de prêmios e apólices, resultando em entusiasmo e feedback positivo dos parceiros de agências confiáveis do FCCI.

“Das experiências aprimoradas dos agentes à adaptação regulatória ágil, a história do FCCI é um grande exemplo do que é possível por meio da tecnologia, do trabalho em equipe e da liderança com visão de futuro”, disse Chris McCloskey, Diretor de Operações da Duck Creek Technologies. "Este sucesso é um exemplo do poder da nossa plataforma, mas também da dedicação da sua equipe e parceiros em transformar os requisitos de negócios complexos em resultados reais e mensuráveis."

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X .

Contato com a Mídia:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Sobre o FCCI Insurance Group – Fundado em 1959 em Sarasota, Flórida, o FCCI Insurance Group fornece seguros comerciais de propriedade e acidentes, serviços de controle de risco e garantias. O FCCI faz negócios exclusivamente por meio de mais de 3.800 agentes independentes em 20 estados, além de Washington, D.C. As coberturas incluem automóvel, crime, responsabilidade cibernética, equipamentos, excesso e excedente, propriedade, responsabilidade geral, marinha interior, guarda-chuva e acidente de trabalho. As garantias contratuais e comerciais são emitidas em 45 estados.

O FCCI assegura mais de 12.000 segurados em vários setores, incluindo agronegócio, construção, manufatura, médico e profissional, restaurantes e hospitalidade, varejo, serviço e reparo e atacado e distribuição. O FCCI tem US $3,3 bilhões em ativos, US $1,2 bilhão em prêmios diretamente emitidos e é classificado como A (Excelente) pela A.M. Best Company. O FCCI tem escritórios regionais e filiais na Flórida, Geórgia, Indiana, Mississippi, Texas e Virgínia.