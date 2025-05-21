FCCI Insurance Group 在 Formation '25 上荣获 Duck Creek 卓越标准客户奖

波士顿, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家打造财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商，其在本周于佛罗里达州奥兰多市举行的 Formation '25 旗舰客户大会上，授予 FCCI Insurance Group (FCCI) 2025 年卓越标准客户奖。

Duck Creek 卓越标准客户奖旨在表彰那些通过实施 Duck Creek 解决方案达到最高卓越水平，从而实现业务转型并塑造保险业未来的客户。

FCCI 因使用 Duck Creek 的一整套解决方案成功推出超额和盈余 (E&S) 产品而获得表彰，这些解决方案包括 Policy、OnDemand、Data Insights/Clarity、Distribution Management 和 Digital Engagement Producer。

FCCI 是一家商业财产和意外伤害保险公司，为各行各业的中型企业提供服务，包括农业综合企业、建筑业、医疗保健业、酒店业、零售业和制造业。 他们提供的产品包括工伤保险、财产保险和一般责任保险。

FCCI 于 1959 年在佛罗里达州的萨拉索塔市成立，如今已发展成为一家跨区域提供商，在 19 个州提供标准险种商业保险服务，并在更大的州范围内开展担保和专业保险业务。 该公司重视发展其由 550 多家签约代理机构和 3,800 多位独立代理人组成的网络。

FCCI 最近将业务扩张到 E&S 险种，专注于增强数字能力，简化运营，加快新产品的上市速度。

通过实施 Duck Creek 的保单管理系统和主动交付模式，FCCI 实现了直通式处理、自动化承保和无缝整合。 在加强监管合规性的同时，现代自助服务门户为代理人提供了实时功能。

FCCI Insurance Group 执行副总裁兼首席信息官 Dave Patel 表示：“我们的目标是重塑我们服务于商业保险市场的方式，特别是在 E&S 险种范围内，而 Duck Creek 正好帮助我们实现了这个目标。 这个奖项证明了参与实现这一愿景的所有人的创新、合作和决心。”

尽管 E&S 市场错综复杂，实施时间紧迫，但 FCCI 与 Duck Creek、Cognizant 及其他伙伴密切合作，设计、测试和部署了面向未来的解决方案，并确保了生产环境的高质量交付。

在顺利实施之后，FCCI 专业保险无论是在保费还是保单数量上都超出了最初预期，这让 FCCI 值得信赖的代理机构合作伙伴振奋不已，并给予了积极的反馈。

Duck Creek Technologies 首席运营官 Chris McCloskey 表示：“从增强代理经验到灵活的监管适应，FCCI 的故事是个强有力的例子，说明了通过技术、团队合作和前瞻性的领导力可以实现什么。 他们的成功不仅反映了我们平台的强大实力，也体现了他们的团队和合作伙伴在将复杂业务需求转化为真实、可衡量的成果方面的敬业精神。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外伤害险 (P&C) 及一般保险行业未来发展的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可 整套 提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

媒体联系人：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

关于 FCCI Insurance Group – FCCI Insurance Group 于 1959 年在佛罗里达州的萨拉索塔市成立，提供商业财产和意外伤害保险、风险控制服务以及担保债券。 FCCI 通过遍布 20 个州和华盛顿特区的 3,800 多位独立代理人独家承保业务。承保范围包括汽车、犯罪、网络责任、设备、超额和盈余、财产、一般责任、内陆水运、伞式保险和工伤赔偿。 该公司在 45 个州承保合同担保债券和商业担保债券。

FCCI 为各行各业的 12,000 多名投保人提供保险，包括农业综合企业、建筑业、制造业、医疗专业责任、餐饮和酒店业、零售业、服务和维修业以及批发和分销业。 FCCI 的资产规模为 33 亿美元，直接承保保费为 12 亿美元，并被 A.M. Best Company 评为 A 级（优秀）公司。 FCCI 在佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、密西西比州、德克萨斯州和弗吉尼亚州设有地区办事处和分支机构。