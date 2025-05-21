FCCI Insurance Group 於 Formation '25 上榮獲 Duck Creek 卓越標準客戶大獎

波士頓, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies ，在本週於佛羅里達州奧蘭多舉行的旗艦客戶會議 Formation '25 中，評選 FCCI Insurance Group (FCCI) 成為 2025 年度卓越標準客戶大獎得主。

Duck Creek 卓越標準客戶大獎旨在表彰能夠在實施 Duck Creek 方案為其業務轉型，並且為保險行業塑造未來時實現最高卓越水平的客戶。

FCCI 因採用 Duck Creek 的解決方案套件，成功推出超額及剩餘 (E&S) 產品而得到認可，當中包括 Policy、OnDemand、Data Insights/Clarity、Distribution Management，以及 Digital Engagement Producer。

FCCI 是一家商業財產和意外保險公司，為各行業的中型企業提供服務，當中包括農業綜合企業、建築業、醫療保健業、款待業、零售業及製造業。 產品項目包括工人賠償、財產及一般責任保險。

FCCI 於 1959 年在佛羅里達州薩拉索塔 (Sarasota) 成立，現已發展成為超級的地區供應商，在 19 個州提供標準的商業保險服務，並於擴大的州範圍內營運保證金及專業保險服務。 該公司強調其網絡中擁有超過 550 家合約代理，以及超過 3,800 位獨立代理人。

FCCI 近期在超額及剩餘 (E&S) 業務方面的擴張，著重於提升數碼能力、精簡營運，以及加快新品上市。

透過實施 Duck Creek 的 Policy Administration System 及 Active Delivery 模式，FCCI 實現了直通式處理、自動攝入和無縫整合。 監管合規得到加強，與此同時，現代化的自助服務門戶網站為代理商提供了即時功能。

FCCI Insurance Group 的執行副總裁暨資訊總監 Dave Patel 說：「我們的目標是重新構想我們該如何為商業保險市場提供服務，特別是在 E&S 業務的範疇內，而 Duck Creek 正好幫助我們達成目標。 該獎項證明了所有參與實現這個願景的人的創新、合作和決心。」

儘管 E&S 市場複雜且實施時間緊迫，FCCI 仍能與 Duck Creek、Cognizant 及其他合作夥伴緊密合作，設計、測試和部署面向未來的解決方案，並確保生產環境的優質交付。

成功實施以後，FCCI Specialty 的推出更超越了保費和保單數量的初步預測，FCCI 值得信賴的代理商合作夥伴都感到振奮，並給予正面回饋。

Duck Creek Technologies 營運總監 Chris McCloskey 表示：「從提升代理體驗到靈活的監管適應，FCCI 的故事強而有力地證明了透過技術、團隊合作和具有前瞻性的領導力，許多目標都能實現。 他們的成功不僅反映了我們平台的強大能力，亦反映了他們的團隊和合作夥伴致力於將複雜的業務需求轉化為真實、可衡量的成果。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

媒體聯絡人：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

關於 FCCI Insurance Group – FCCI Insurance Group 於 1959 年在佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）成立，提供商業財產和意外保險、風險控制服務及保證金。 透過在 20 個州及華盛頓特區的超過 3,800 名獨立代理，FCCI 開展了專門的業務。承保範圍包括汽車、罪案、網路責任、設備、超額和剩餘、財產、一般責任、內陸航運、雨傘保險及工人賠償。 合約及商業保證金可於 45 個州作出承保。

FCCI 為各行各業超過 12,000 名保單持有人提供保險服務，包括農業綜合企業、建築業、製造業、醫療和專業行業、餐飲和款待業、零售業、服務和維修行業，以及批發和分銷行業。 FCCI 擁有 33 億美元的資產，12 億美元直接承保保費，並且獲 A.M. Best Company 評為 A 級（優秀）公司。 FCCI 於佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、密西西比州、德州及維珍尼亞州設有地區辦事處和分行。