Der Internationale Investitionsförderungsmonat 2025 in Fuzhou, China, sendet eine herzliche Einladung an die Welt

FUZHOU, China, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 18. Mai fanden in Fuzhou, Fujian, die Eröffnungszeremonie des Internationalen Investitionsförderungsmonats 2025 in Fuzhou, China, und die globale Investitionsförderungskonferenz „Together for Prosperity in Fuzhou“ statt. Die Veranstaltung wird vom Kommunalen Ausschuss der KPC Fuzhou, der Volksregierung der Stadt Fuzhou sowie dem Investitionsförderungsbüro von Fujian gesponsert. Die Mitorganisation übernehmen das Fuzhou Investment Promotion Office (Investitionsförderungsbüro von Fuzhou) und verschiedene Interessengruppen.

Mit dieser Konferenz wurde eine Brücke für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Fuzhou und globalen Unternehmen geschlagen und eine herzliche Einladung an die ganze Welt ausgesprochen. Fuzhou steht an der Spitze der Öffnung Chinas und profitiert von großartigen Maßnahmen im Kernbereich der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts, der Pilot-Freihandelszone, der nationalen Demonstrationszone für Innovation, der nationalen Demonstrationszone für Meereswirtschaft, der nationalen Pilotzone für ökologische Zivilisation, der Pilotzone für die Entwicklung der Stadt-Land-Integration und vielen weiteren Initiativen. Heute boomt die Wirtschaft der Stadt in den Bereichen Digitaltechnik, Schifffahrt, Umwelt und Sehenswürdigkeiten, und sie ist die stolze Heimat von sechs 100-Milliarden-Industrieclustern, vier 100-Milliarden-Industrieparks, 20 10-Milliarden-Industrieunternehmen, 217 Branchenführern und über 4.600 nationalen High-Tech-Unternehmen.

Auf der Konferenz wurden 82 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 130 Milliarden Yuan unterzeichnet und eine öffentliche Dienstleistungsplattform vorgestellt, die die Industrie-, Innovations-, Talent- und Finanzierungsketten zusammenführt.

Fuzhou wird auch in Zukunft das Geschäftsumfeld optimieren, um gemeinsam mit Unternehmen aus aller Welt Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen und eine bessere Zukunft zu schaffen.

Der Internationale Investitionsförderungsmonat in Fuzhou, China, findet vom 18. Mai bis zum 18. Juni statt und wird voraussichtlich mindestens 10.000 Teilnehmer anziehen. Neben der Globalen Investitionsförderungskonferenz gibt es Aktivitäten für chinesische bzw. ausländische Geschäftsleute im Ausland sowie 13 Treffen für bestimmte Regionen oder Branchen.

Quelle: Fuzhou Investment Promotion Office

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca4bcd1-720e-4f13-a246-114c98ff10c5