[Communiqué de presse] Croissance et rentabilité : au T1, le Groupe iliad confirme sa solidité

Paris, le 22 mai 2025 à 08h00

Croissance et rentabilité : au T1, le Groupe iliad confirme sa solidité

Dans un contexte de marchés de plus en plus matures et concurrentiels, le Groupe maintient son leadership en termes de croissance et accélère sa génération de trésorerie. Au T1, les revenus de services ont ainsi connu une croissance de 6%, le Free Cash-Flow Opérationnel1 a progressé de 9% et l’Equity Free Cash-Flow2 a été multiplié par 4x pour atteindre 216 millions d’euros hors produits de cession d’OpCore. La structure financière continue de s’améliorer avec un levier à fin mars abaissé à 2,5x combiné à un allongement de la maturité moyenne. Fort de ces résultats, le Groupe confirme son objectif de générer 2,0 milliards d’euros d’OFCF en 2025.

Au 1er trimestre 2025, le Groupe iliad a recruté 263 000 nouveaux abonnés, en Italie essentiellement. Dans des marchés à faibles volumes, le Groupe, 5ème opérateur télécom d’Europe3, privilégie désormais une croissance équilibrée entre valeur et volumes.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de +4,3%, et de 5,7% hors vente d’équipements4, le Groupe iliad reste leader de la croissance parmi les grands groupes européens ce trimestre5. En France, en dépit d’une base de comparaison très élevée (hausse de 10,0% au T1 2024), le chiffre d’affaires a progressé de 3,3%6, et de 3,7% hors ventes d’équipements, grâce notamment à sa base d’abonnés convergents et à ses activités B2B7 – et le Groupe est n°1 en termes de croissance. Hors vente d’équipements, la Pologne a quant à elle progressé de 9,0%, portée par une croissance organique de 5,6% et un effet de change favorable. En Italie, le Groupe a vu son chiffre d’affaires augmenter de 9,4% et reste n°1 de la croissance malgré une intensité concurrentielle maximale.

En France, dans un marché extrêmement concurrentiel, Free maintient sa stratégie : combiner qualité de service, offres généreuses et engagement sur les tarifs8. 8 000 nouveaux abonnés nets ont rejoint Free au cours du 1er trimestre (5 000 abonnés Mobile et 3 000 abonnés Fixe), avec notamment 48 000 abonnés 4G/5G et 114 000 abonnés FTTH. D’après l'Observatoire 2025 de l’Arcep publié ce trimestre9, Free est n°1 de la satisfaction abonné vis-à-vis des services Mobile et Fixe. L’opérateur est également n°1 ex-aequo de la satisfaction abonné vis-à-vis de l’assistance Fixe et Mobile et se distingue en étant l’opérateur avec le moins de problèmes remontés par ses abonnés. Côté Free Pro, le trimestre a été marqué par le lancement en janvier de la nouvelle Freebox Pro, qui conjugue ultra connectivité, protection des données, cybersécurité et responsabilité environnementale10.

En Pologne, Play a maintenu sur le mobile sa stratégie du more for more avec une croissance (en monnaie locale) des revenus facturés aux abonnés en progression de +9% au 1er trimestre et 17 000 nouveaux abonnés nets forfaits (avec un déclin de la base Prépayée de 14 000 unités). Avec un contexte de marché très promotionnel, les recrutements nets en Haut et Très Haut Débit ont atteint 3 000 unités (avec une baisse de 6 000 unités au total sur le segment Fixe provenant des abonnés TV et Téléphonie).

En Italie, iliad Italia a conservé pour le 28ème trimestre consécutif sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile avec 218 000 nouveaux abonnés nets Mobile en dépit de l’agressivité commerciale des concurrents à son égard. iliad Italia est également leader11 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit ce trimestre avec 40 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés.

L’EBITDAaL du Groupe a progressé de 6,0%12 à 931 millions d’euros au 1er trimestre (marge d’EBITDAaL en hausse de 60 points de base à 36,7%). La croissance de l’EBITDAaL s’est faite malgré la forte hausse de la taxe IFER en France (+41 millions d’euros soit 1,7 point de marge d’EBITDAaL) grâce au levier opérationnel généré par la croissance du chiffre d’affaires et au maintien d’une discipline rigoureuse sur nos coûts. Le résultat net du 1er trimestre 2025 s’élève à 522 millions d’euros, en très forte hausse par rapport au 1er trimestre 2024 (93 millions d’euros) suite à la plus-value réalisée dans le cadre de la cession de 50% d’OpCore fin mars.

Les investissements du Groupe (hors fréquences) au 1er trimestre se sont élevés à 428 millions d’euros, en légère hausse de 2,5%. Sur les 12 derniers mois, le Groupe a investi 20% de son chiffre d’affaires, en particulier sur la couverture 4G/5G dans ses 3 géographies et sur l’accompagnement de la croissance de ses activités B2B. En Pologne, Play a obtenu fin mars 2025 deux blocs de 2x10MHz dans la bande de fréquences 700MHz13 qui permettront d’accélérer les investissements 5G et de proposer des débits plus élevés et des services de meilleure qualité sur tout le territoire.

Le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe a progressé de 9,3% au 1er trimestre pour atteindre 503 millions d’euros. L’amélioration du modèle économique combiné à la finalisation de la cession de 50% d’OpCore permettent de continuer à renforcer la structure financière du Groupe avec un levier financier s’établissant à 2,5x à fin mars 2025 contre 2,7x à fin 2024. A fin mars 2025, le niveau de liquidités du Groupe se situe à un niveau élevé, avec 1,7 milliard d’euros de trésorerie et 2,8 milliards d’euros de disponibilités. Début mai, le Groupe a également géré de manière proactive ses maturités de dettes avec l’extension en Pologne de 4 ans, de 2026 à 2030, de ses facilités de crédit syndiquées portant sur un montant total de 8 milliards de zlotys. Le Groupe se félicite du relèvement par Moody’s, fin avril, de son outlook de Stable à Positif.

Dans un contexte géopolitique incertain qui renforce l’importance de la souveraineté numérique et génère une demande exponentielle en infrastructures critiques, OpCore affiche l’ambition claire de devenir un leader européen indépendant du data center hyperscale. Soutenu par un partenariat stratégique entre le Groupe iliad et InfraVia, OpCore vise à déployer une des plus grandes capacités en Europe, avec une priorité donnée à l’innovation, la durabilité et le soutien au développement de l’intelligence artificielle européenne. Ce positionnement renforce la résilience numérique du continent tout en répondant aux enjeux de sécurité et de compétitivité stratégiques.

Fin avril, le Groupe iliad a par ailleurs publié son Document d'Enregistrement Universel pour 2024, qui comprend pour la 1ère fois une section dédiée aux informations extra-financières conforme à la Directive CSRD. Le Groupe a également annoncé la semaine dernière la signature de 4 nouveaux contrats d’achat d’énergie bas carbone (PPA ou Power Purchase Agreements) dans ses 3 géographies, ce qui porte à 8 le nombre total de PPA signés par le Groupe depuis la publication de son Plan Climat en 2021.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Dans un contexte de forte intensité concurrentielle sur l’ensemble de nos marchés – et tout particulièrement en Italie – notre stratégie fait la différence. La pertinence de nos offres, la qualité de nos services et la rigueur de notre exécution nous permettent d’afficher la plus forte croissance parmi les opérateurs télécoms européens au 1er trimestre. Cette dynamique, combinée à une gestion rigoureuse de nos coûts, renforce notre solidité financière et nous donne les moyens de poursuivre nos investissements, notamment dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle via OpCore et Scaleway. »

Principaux indicateurs opérationnels1 au 31.03.2025

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2025 T4 2024 Variation







Nombre d’abonnés mobiles 15 523 15 518 +5 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11 863 11 815 +48 % de la base d’abonnés mobiles au forfait Free 4G/5G 76,4% 76,1% +0,3 pt Dont Forfait Voix 3 660 3 703 -43







Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7 572 7 569 +3 - Dont Fibre 6 299 6 185 +114 Taux d’adoption de la Fibre 83,2% 81,7% +1,5pts Prises raccordables en Fibre (en millions) 38,8m 38,3m +0,5m







Nombre total d’abonnés France 23 095 23 087 +8









T1 2025 T1 2024 Variation ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 36,9 36,3 +1,6% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,0 12,2 -1,4%

Italie (chiffres en milliers) T1 2025 T4 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 11 854 11 636 +218 Nombre d’abonnés fibre 389 349 +40 Nombre total d’abonnés Italie 12 243 11 985 +258

POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2025 T4 2024 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 334 13 331 +3 - Dont Forfaits 9 668 9 651 +17 - Dont Prépayés 3 666 3 680 -14







Nombre d’abonnés fixes 2 111 2 117 -6 Nombre total d’abonnés Pologne 15 445 15 448 -3



T1 2025 T1 2024 Variation ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 32,7 30,4 +7,5%







GROUPE (chiffres en milliers) T1 2025 T4 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 40 711 40 485 +226 Nombre d’abonnés fixes 10 072 10 035 +37 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 50 783 50 520 +263





1 Voir glossaires pour définitions





Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 2 535 2 431 +4,3% Chiffre d'affaires Services1 2 341 2 214 +5,7% Chiffre d'affaires Equipements 192 217 -10,4%







Chiffre d'affaires France 1 634 1 586 +3,0% - Services1 1 546 1 487 +4,0% - Equipements 87 99 -12,0%







Chiffre d'affaires Italie 298 272 +9,4% - Services 295 270 +9,4% - Equipements 2 2 +9,2%







Chiffre d'affaires Pologne2 607 577 +5,3% - Services 505 461 +9,0% - Equipements 105 116 -9,3%





[1] nets des éliminations intragroupe / intersegments

[2] EUR/PLN de 4,20148 pour T1 2025 et de 4,33334 pour T1 2024



Principaux indicateurs financiers du 1er trimestre 2025

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 535 2 431 +4,3% France 1 634 1 586 +3,0% Italie 298 272 +9,4% Pologne 607 577 +5,3% Eliminations -4 -4 +2,9%







EBITDAaL Groupe 931 878 +6,0% France 578 573 +0,9% Italie 89 71 +24,4% Pologne 264 233 +13,1%







Capex Groupe17 428 418 +2,5% France 306 278 +10,0% Italie 66 80 -17,3% Pologne 56 60 -6,3%







OFCF 503 460 +9,3% France 272 295 -7,8% Italie 23 (8) Ns Pologne 207 173 +19,8%







Résultat net 522 93 Ns







31/03/2025 31/12/2024

Endettement net18 9 703 10 300

EBITDAaL 3 903 3 850

Ratio d’endettement 2,5x 2,7x



[1] Hors fréquences

[2] La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.







Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

Retrouvez ce communiqué de presse ainsi que les documents financiers en PDF sur notre site : https://www.iliad.fr/





1 OFCF : EBITDAaL moins les investissements hors fréquences.

2 Hors flux nets des remboursements et encaissements d’emprunts.

3 En nombre d’abonnés.

4 Respectivement 3,7% et 5,3% à périmètre et change constants.

5 Croissance organique du chiffre d’affaires Services - parmi le Top15 des opérateurs européens.

6 En pro forma de la déconsolidation d’Opcore (2,9% en publié).

7 Free Pro, Scaleway, ITrust, Stancer.

8 Prix inchangés sur les 2 forfaits mobiles 2€ et 19€99 jusqu’en 2027.

9 Observatoire de la satisfaction client publié par l’ARCEP le 3 avril 2025. Voir aussi le communiqué de presse publié par Free.

10 Voir le dossier de presse de la nouvelle Freebox Pro.

11 Estimations internes parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens.

12 5,1% à périmètre et change constants

13 Le coût des nouvelles fréquences s’établit à 726 millions de zlotys, 300 millions ont déjà été décaissés au T1 2025 et le solde le sera fin du 2ème trimestre 2025





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service plus de 50,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,0 milliards d’euros en 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2025, 23,1 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2025 plus de 12,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2025 15,5 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

