ZA Miner startet kostenlose Krypto-Cloud-Mining-Plattform zur Demokratisierung des Verdienens von Bitcoin und Dogecoin im Jahr 2025

Das britische Unternehmen ZA Miner bietet einen kostenlosen Bonus von 100 USD, tägliche Auszahlungen und umweltfreundliches Mining – und macht damit Kryptowährungen in über 100 Ländern zugänglich.