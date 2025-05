ORION OYJ

22.5.2025 KLO 10.15



Orion järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 22.5.2025 Helsingissä

Orion järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille, pankkiireille sekä tiedotusvälineiden edustajille Helsingissä tänään 22.5.2025. Tilaisuudessa Orionin johtoryhmän jäsenet puhuvat Orionin kasvustrategiasta, taloudellisista tavoitteista sekä liiketoiminnoista. Orion ei julkista uusia strategisia tai taloudellisia tavoitteita tilaisuuden yhteydessä.

Esitysmateriaali on nyt julkaistu Orionin verkkosivuilla https://www.orionpharma.com/fi/cmd2025. Esitykset sisältävät muun muassa seuraavat tiedot, jotka ovat sijoittajia kiinnostavia, mutta joita ei pidetä olennaisina tietoina yhtiöstä.

Orionin tavoitteena on aloittaa seuraavan 12-24 kuukauden aikana kliinisen vaiheen I tutkimukset ODM-214, ODM-215 ja ODM-216 -aihioilla, jotka ovat biologisia lääkkeitä, ja jotka ovat lähtöisin Orionin omasta tutkimuksesta.

Easyhaler® -tuoteportfoliolla on potentiaalia ylittää 300 miljoonan euron vuotuinen huippumyynti.

Orionilla on kolme immuno-onkologisiin indikaatioihin tähtäävää biologista lääkettä myöhäisessä tutkimusvaiheessa (lääkekandidaatti). Yhtiön tavoitteena on aloitta kliinisen vaiheen I tutkimukset näillä aihioilla seuraavan 12-24 kuukauden kuluessa. ODM-214 ja ODM-216 ovat bi-spesifisiä vasta-aineita ja ODM-215 on CAR-T-soluhoito.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteportfolion kasvua tukee vihreä siirtymä. Kuivajauhe-inhalaattoreista on tulossa aerosoli-inhalaattoreita suositumpi vaihtoehto matalampien CO 2 -päästöjen vuoksi. Myös koko markkina kasvaa potilaiden määrän kasvun myötä. Orion on hyvin positioitunut tässä markkinassa ja arvioi, että Easyhaler® -tuoteportfoliolla on potentiaalia ylittää 300 miljoonan euron vuotuinen huippumyynti.

Orionin pääomamarkkinapäivä alkaa tänään klo 13.00 ja tilaisuutta voi seurata suorana kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://orion.events.inderes.com/cmd-2025.

Orion Oyj

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Orion Oyj

