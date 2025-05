Aduro Clean Technologies fait appel à Delphi pour analyser le cycle de vie de sa technologie Hydrochemolytic™

LONDON, Ontario, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société », (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour avoir mandaté Delphi, une société canadienne de conseil en développement durable de première importance dans le cadre d’une analyse du cycle de vie (« ACV ») de sa technologie de traitement des déchets plastiques Hydrochemolytic™.

Fort de 35 ans d’expérience, Delphi est un cabinet de conseil stratégique spécialisé dans le développement durable des entreprises, le changement climatique, l’économie verte et l’innovation dans les technologies propres. Cette ACV intégrée à la feuille de route stratégique d’Aduro vise à évaluer et faire quantifier de manière indépendante les performances environnementales de sa plateforme de recyclage chimique au moyen d’un processus progressif fondé sur des données. Alors que les réglementations et le marché accordent de plus en plus d’importance aux résultats environnementaux mesurables, l’ACV constitue une base solide pour échanger avec les parties prenantes à l’appui de données fiables et validées en externe. Par ailleurs, l’ACV fournit des données essentielles pour identifier et réduire les inefficacités et la consommation d’énergie durant le processus en vue d’optimiser l’efficacité des ressources et de modérer les charges d’exploitation.

Le projet commencera par une ACV préliminaire portant sur les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») et la consommation d’énergie associées au fonctionnement du procédé Hydrochemolytic™. Reposant sur des données de performance à l’échelle pré-expérimentale et des paramètres de conception anticipés, cette première analyse s’appuiera sur les normes ISO 14040 et ISO 14044 pour déterminer les indicateurs de l’impact environnemental de cette technologie. Cette phase initiale constituera une base de référence pour les prochaines analyses, effectuées à mesure de la mise à disposition de données plus étoffées. L’évaluation préalable viendra en écho aux autres efforts au sens large qu’Aduro réalise pour aligner sa stratégie d’innovation sur les attentes des organismes régulateurs, des clients et des investisseurs en matière de performance dans l’économie circulaire.

Les prochaines phases de l’ACV s’appuieront sur les données d’exploitation de l’usine pilote du traitement nouvelle génération (« NGP », Next Generation Process) de l’entreprise, actuellement en cours de construction. La deuxième phase sous-tend une évaluation plus approfondie et conforme aux normes ISO de toutes les étapes pertinentes du cycle de vie de la technologie, y compris au niveau de l’approvisionnement en matières premières et de la filière aval des produits. Il est prévu qu’une phase finale vienne compléter une ACV comparative, en vue d’évaluer le processus Hydrochemolytic™ à l’aune d’autres approches de recyclage chimique.

« Nous commençons à préparer les travaux d’évaluation des performances et de mesure de l’impact environnemental de notre usine pilote NGP tout en restant concentrés sur notre trajectoire commerciale. Organisation très réputée, Delphi incarne le partenaire idéal pour procéder à l’ACV visant à évaluer et quantifier les performances de notre technologie Hydrochemolytic™ et son potentiel de contribution à la décarbonation », souligne Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Les résultats de cette analyse apporteront à nos parties prenantes une vision claire et fondée sur des données de notre impact environnemental, et nous aideront à positionner notre technologie comme une solution viable à la réduction des déchets plastiques. » conclut-il.

« Notre objectif consiste à mener une analyse fiable et indépendante de l’impact sur l’environnement et des avantages du procédé d’Aduro », observe Stephan Wehr, vice-président en charge des questions climatiques chez Delphi. Et de poursuivre : « Notre approche progressive nous permet d’être flexible et réactif selon les données disponibles, tout en respectant les bonnes pratiques en matière d’ACV. Nous avons déjà conduit des ACV visant d’autres procédés de recyclage chimique, comme la pyrolyse, et nous voyons là une excellente occasion de montrer que des méthodes alternatives, telle l’hydrochimiolyse, peuvent faire ressortir un profil environnemental différent, en particulier en termes d’émissions de GES et d’intensité énergétique ».

À propos de Delphi

Delphi est un cabinet canadien de conseil stratégique spécialisé dans le changement climatique, le développement durable et les services de conseil rapportés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À l’appui de plus de 35 ans d’expérience, il propose des solutions d’accompagnement pratiques et concrètes, mais aussi des feuilles de route pour aider les organisations à faire face à des contextes d’incertitude, gérer les risques et améliorer leur compétitivité. Le cabinet Delphi est certifié B Corp, ce qui entend qu’il respecte des normes strictes en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. Delphi fait partie du réseau Profoundry, un collectif d’experts et d’organisations spécialisés dans le développement durable, qui compte parmi ses membres GLOBE Series, CBSR et Leading Change Canada. Sa mission consiste à promouvoir et accélérer les résultats en matière de durabilité sur tout le territoire canadien.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

