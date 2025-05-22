CICC 宣布在聖保羅舉辦首屆中國-巴西經濟與金融論壇

聖保羅, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 5 月 20 日，由 China International Capital Corporation Limited (CICC) 組織主辦的首屆「中國-巴西經濟與金融論壇」("China-Brazil Economic and Finance Conference") 在巴西聖保羅成功舉辦。 數百名中巴兩國政府官員、龍頭企業和投資機構代表出席論壇。 CICC 管理委員會成員 Xu Yicheng 代表公司參與了此次活動。

Xu 在開幕致辭中強調，中國企業在裝備製造、基建等傳統領域，以及在高科技、新能源等新興產業，都擁有豐富的開發、應用和營運經驗。 這些優勢與巴西新的「增長加速計劃」及其「再工業化」轉型的需求高度契合。 展望未來，他指出兩國在貿易投資、產業互補、綠色轉型、科技創新等領域的合作前景廣闊，機會眾多。

Xu 亦介紹了 CICC 的業務優勢、推進國際化的決心以及公司在巴西的最新進展。 值得一提的是， CICC 成功協助 Oi 公司分拆出售寬頻業務、促成 Goldwind 順利收購 GE 在巴西的風電設備製造廠，以及確保 Daimler 向 Great Wall Motors 順利出售巴西乘用車工廠。

論壇邀請了兩國政府、金融機構、龍頭企業的二十多位知名演講嘉賓，探討宏觀經濟、跨國投資趨勢、產業及金融市場發展等議題。 主要議題包括「中國與巴西的經濟、貿易和投資前景」、「清潔能源前沿：推動中巴在可持續能源領域的合作」以及「深化中巴經濟連結：消費經濟推動跨國投資新趨勢」等。 Brazilian National Bank for Economic and Social Development (BNDES)、Eletrobras、Brazil-China Business Council、Brazilian Stock Exchange B3 等機構分別派出代表參加了此次論壇。

本次活動是 CICC 首次在拉美地區舉辦高級別會議。 未來，CICC 將繼續利用「投資 + 投行 + 研究」的綜合優勢，促進中巴兩國之間的投資與跨國資本流動。 CICC 的未來計劃包括協助中國龍頭企業在巴西進一步投資，重點在於清潔能源、礦業、農業、先進製造業、電子商貿、基建等領域，同時支援巴西企業在中國的投資和資本市場活動，例如發行以人民幣計價的債券 (Panda Bonds，熊貓債券)、在香港上市等。 CICC 將透過拓展在拉丁美洲地區的業務，以及深化與當地的政府部門、企業、金融機構、研究機構的交流，進一步推動中巴投資合作，為跨國經貿發展注入新動力。

關於 CICC

China International Capital Corporation Limited (CICC，601995.SH，3908.HK) 成立於 1995 年。 我們在專業服務方面的經驗包括主導多項重大交易，反映公司密切參與中國經濟改革和發展。 我們的願景是成為具有國際競爭力的一流投資銀行。 作為一間植根中國、融通世界的投資銀行， CICC 憑藉廣泛的網絡和卓越的跨境能力，持續提供一流的金融服務，協助客戶實現策略性發展目標。

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