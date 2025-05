Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2025

22. maj 2025

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 1. kvartal 2025

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2025.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Fokus i 1. kvartal 2025 har været undersøgelser af strategiske muligheder for selskabets fremtidige virksomhed.

Kontakt med potentielt interesserede parter har indtil videre ikke resulteret i konkrete forslag, der efter bestyrelsens vurdering vil kunne udgøre et attraktivt og værdiskabende alternativ for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen undersøger fortsat eventuelle muligheder for at selskabets værdier bedst muligt kan komme selskabets aktionærer til gode, herunder muligheder for at fortsætte med ændret eller udvidet ejerkreds m.v., alternativt eventuel likvidation. Det er bestyrelsens fokus, at der kan opnås en konklusion på selskabets fremtid inden udgangen af 3. kvartal 2025.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil