Trading 212 dépasse les 30 milliards d’euros d’actifs clients et les 4,5 millions d’utilisateurs, consolidant ainsi sa position de plateforme d’épargne et d’investissement à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni

LONDRES, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 a franchi un cap majeur en atteignant plus de 30 milliards d’euros d’actifs clients sous gestion et une communauté florissante de 4,5 millions d’utilisateurs à travers le monde, confirmant ainsi son statut de plateforme d’épargne et d’investissement à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni.

En démocratisant l’investissement sans commission et les actions fractionnées au Royaume-Uni et en Europe, Trading 212 a révolutionné l’accès aux marchés financiers. Des millions de personnes ont désormais la possibilité d’investir sans avoir à supporter les frais élevés qui constituaient historiquement un frein.

En plus de ses produits d’épargne et d’investissement, Trading 212 a récemment lancé la carte Trading 212, qui propose actuellement 1 % de cashback sur tous les achats ainsi qu’une absence totale de frais de change, en faisant un outil pratique et économique pour les dépenses quotidiennes, aussi bien à domicile qu’à l’étranger.

« Notre mission a toujours été de rendre la création de richesse accessible à tous », a déclaré Ivan Ashminov, cofondateur et président du conseil d’administration de Trading 212. « Atteindre cette envergure témoigne de la confiance que nos clients nous accordent et de la valeur que nous apportons grâce à l’innovation, l’accessibilité et la transparence. »

Fort de cette dynamique, Trading 212 entend poursuivre la transformation de la finance personnelle en éliminant les barrières et en proposant des outils de pointe aux investisseurs et épargnants du quotidien.

À propos de Trading 212

Trading 212 est une fintech dont la mission est de rendre la construction de patrimoine accessible à tous. Réputée pour avoir bouleversé le secteur grâce à l’investissement sans commission, à une technologie intuitive et à des produits financiers innovants, la plateforme propose des actions, des ETF et des cartes de débit à des millions d’utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe.

Investir comporte un risque de perte en capital. Veuillez consulter les conditions générales et les frais applicables.

La carte 212 est distribuée par Trading 212, émise et fournie par Paynetics. Le cashback de 1 % est valable jusqu’au 15 juillet 2025, puis passe à 0,5 %. Limité à 15 € de cashback par mois. D’autres frais peuvent s’appliquer.