CGTN: Sådan fremmer Kina udvikling af høj kvalitet og højeffektiv forvaltning i forbindelse med modernisering

CGTN udgav en artikel om den kinesiske præsident Xi Jinpings inspektionstur i Henan-provinsen i det centrale Kina. Med fokus på provinsens indsats for at fremme udvikling af høj kvalitet og øge effektiviteten i forvaltningen fremhæver artiklen den kinesiske præsidents understregning af, at udvikling af høj kvalitet er grundlæggende for at fremme den kinesiske modernisering.

BEIJING, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luoyang Bearing Group Co., Ltd., der ligger i Luoyang i Henan-provinsen i det centrale Kina, er en traditionel produktionsvirksomhed, der har investeret kraftigt i videnskabelig og teknologisk forskning og gjort betydelige fremskridt inden for industriel opgradering i de seneste år.

Virksomheden har skabt den førende platform i landet til test inden for luftfart, vindkraftproduktion, højhastighedsjernbaner og nye energikøretøjer og har realiseret fuld digitalisering af produkter, lige fra design, materialevalg og produktion til levering, ved at anvende teknologier som 5G IoT til industribrug.

I løbet af den 14. femårsplan (2021-2025) opnåede virksomheden 13 videnskabelige og teknologiske resultater, der nåede internationale standarder. Virksomheden har nu over 40 procent af den indenlandske markedsandel for hovedlejer til vindmøller.

"Moderne produktion er afhængig af styrket videnskab og teknologi", sagde den kinesiske præsident Xi Jinping mandag, da han besøgte virksomheden under en inspektionstur i provinsen, og opfordrede til en større indsats i bestræbelserne på centrale teknologiske gennembrud og forfølgelse af en vej mod uafhængig innovation.

Han understregede sin urokkelige tillid til at fremme udviklingen af høj kvalitet og øge effektiviteten i forvaltningen og opfordrede Henan til at åbne et nyt kapitel i den kinesiske modernisering.

Fremme af udvikling af høj kvalitet

Ved udgangen af 2023 var Henan blevet hjemsted for cirka 10,94 millioner virksomhedsenheder af forskellige typer. Flere af dem har løbende skabt nyt momentum for udviklingen ved at fokusere på at opbygge et grønt, kulstoffattigt og cirkulært økonomisk system, der effektivt reducerer ressource- og miljøomkostningerne ved udvikling og øger deres udviklingspotentiale.

Provinsen har præsenteret 27 provinslaboratorier og seks provinsforskningsinstitutter for industriel teknologi, som er blevet vigtige platforme for udvikling af nye produktionskræfter af høj kvalitet.

De 27 laboratorier fokuserer på flere banebrydende områder, såsom nye materialer, ny energi, biomedicin, fødevareteknologi og nanobiologi. De har også integreret produktion, undersøgelse, forskning og anvendelse, som alt sammen spiller en vigtig rolle i transformation og opgradering af traditionelle industrier og højkvalitetsudviklingen af strategiske, nye industrier.

Der er 12.000 højteknologiske virksomheder i provinsen, og den årlige gennemsnitlige vækstrate for antallet af transaktioner relateret til teknologikontrakter er oppe på 62,3 procent.

Provinsen har for nylig udstedt en handlingsplan for at fremme en højkvalitetsudvikling af den private økonomi med henblik på at øge støtten til private virksomheder inden for områder som transformation og opgradering, innovation, markedsudvikling, talentintroduktion og investeringer i forskning og udvikling.

Guidet af videnskabelig og teknologisk innovation bør provinsen udvikle nye kvalitetsmæssige produktionskræfter i overensstemmelse med de lokale forhold og øge støtten til det moderne industrielle system for at fremme højkvalitetsudvikling, sagde Xi.

I løbet af inspektionsturen besøgte Xi også Templet for Den Hvide Hest, der oprindeligt blev bygget under det østlige Han-dynasti (25-220), og Longmen-grotterne, der er et over 1.500 år gammelt sted på UNESCO-verdensarvslisten, og lærte om de lokale bestræbelser på at bevare arven fra den kinesiske kultur.

Xi sagde, at integrationen af kultur og turisme har et stort potentiale og kræver en indsats for at fremme sektorens højkvalitetsudvikling og gøre den til en kerneindustri, der gavner folket og beriger deres liv.

Forbedring af forvaltningseffektiviteten

I slutningen af april stod Xi i spidsen for et symposium om Kinas økonomiske og sociale udvikling i den 15. femårsplan (2026-2030), hvor han opfordrede til større vægt på at sikre både udvikling og sikkerhed og fremme det positive samspil mellem højkvalitetsudvikling og sikkerhed på højt niveau gennem en højeffektiv forvaltning.

Henan-provinsen har fortsat forbedret niveauet for den lovmæssige praksis, vidensniveauet og professionalismen i forvaltningen på græsrodsniveau og har forbedret folkets følelse af velstand, lykke og sikkerhed.

Lokale myndigheder, der styrkes af smart forvaltning, forbedrer kvaliteten af de offentlige tjenester. For eksempel har brugen af kunstig intelligens gjort det muligt for lokale myndigheder at indsamle, organisere og kategorisere forespørgsler relateret til folks levebrød hurtigere og tilbyde løsninger mere effektivt.

Provinsen har også foretaget konkrete foranstaltninger til at rette op på unødvendige formaliteter og bureaukrati for effektivt at reducere byrden på græsrodsniveau ved at standardisere landsbyens eller samfundets arbejdsforhold, procedurer og certificeringsanliggender.

Ud over Henan har landet hurtigt avanceret e-forvaltningen ved at introducere regeringens one-stop serviceplatforme og virtuelle, offentlige tjenester for at øge den administrative effektivitet og modernisere forvaltningen.

Xi understregede behovet for at forbedre den sociale forvaltning og opfordrede til at gøre en indsats for at forbedre niveauet for offentlige tjenester, give retsstatsprincippet mulighed for at spille sin fulde rolle i reguleringen og beskyttelsen af social forvaltning og forbedre omfattende forebyggelses- og kontrolforanstaltninger for at sikre social sikkerhed.

Klik her for at få flere oplysninger:

https://news.cgtn.com/news/2025-05-20/How-China-boosts-high-quality-development-high-efficiency-governance-1DwZSmLcH7i/p.html