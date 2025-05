CGTN : Comment la Chine entreprend des efforts de modernisation via la stimulation d’un développement de haute qualité et d’une gouvernance efficace

CGTN publie un article sur la tournée d’inspection du Président chinois Xi Jinping dans la province du Henan, située au centre du pays. L’article met l’accent sur les efforts déployés par la province pour stimuler un développement de haute qualité et améliorer l’efficacité de la gouvernance, et souligne que le Président chinois a insisté sur le fait qu’un développement de haute qualité était indispensable à la modernisation de la Chine.

PÉKIN, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Située à Luoyang, dans la province du Henan, au centre de la Chine, Luoyang Bearing Group Co., Ltd. est une entreprise de fabrication traditionnelle qui a investi massivement dans la recherche scientifique et technologique. Au cours des dernières années, elle a réalisé des progrès significatifs en matière de modernisation industrielle.

L’entreprise a mis en place une plateforme nationale de pointe pour tester les paliers destinés à l’aérospatiale, à l’énergie éolienne, aux trains à grande vitesse et aux véhicules à énergie nouvelle. Elle a également réalisé la numérisation complète de ses produits, de la conception à la livraison en passant par la sélection des matériaux et la production, grâce à des technologies telles que l’Internet industriel des objets 5G.

Au cours de la période couverte par le 14e Plan quinquennal (2021–2025), l’entreprise a réalisé 13 avancées scientifiques et technologiques répondant aux normes internationales. Ses principaux paliers pour éoliennes détiennent désormais plus de 40 % des parts du marché national.

Lundi, à l’occasion d’une tournée d’inspection dans la province, le Président chinois Xi Jinping a déclaré : « La fabrication moderne repose sur l’autonomisation scientifique et technologique ». Il a appelé à redoubler d’efforts dans la quête de percées technologiques fondamentales et dans la poursuite d’une voie d’innovation indépendante.

Il a réaffirmé sa confiance inébranlable dans la promotion d’un développement de haute qualité et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance, exhortant la province du Henan à ouvrir un nouveau chapitre dans la modernisation de la Chine.

Stimuler un développement de haute qualité

À la fin de l’année 2023, la province du Henan dénombrait environ 10,94 millions d’entités commerciales de types variés. Plusieurs d’entre elles ont poursuivi la création d’une nouvelle dynamique de développement en mettant l’accent sur la mise en place d’un système économique circulaire vert, sobre en carbone, réduisant ainsi efficacement les coûts liés à l’environnement et aux ressources du développement et renforçant leur potentiel de développement.

La province a inauguré 27 laboratoires provinciaux et six instituts provinciaux de recherche en technologie industrielle, qui sont devenus des plateformes cruciales pour le développement de nouvelles forces productives de qualité.

Les 27 laboratoires se concentrent sur plusieurs domaines de pointe, tels que les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies, la biomédecine, la technologie de l’alimentation et la nanobiologie. Ils ont également intégré la production, l’étude, la recherche et l’application, jouant ainsi un rôle majeur dans la transformation et la modernisation des industries traditionnelles et le développement de haute qualité des secteurs industriels émergents stratégiques.

La province dénombre 12 000 entreprises de haute technologie et le taux de croissance annuel moyen du volume des contrats technologiques a atteint 62,3 pour cent.

La province a récemment publié un plan d’action visant à promouvoir le développement de haute qualité de l’économie privée, dans le but d’accroître le soutien aux entreprises privées dans des domaines tels que la transformation et la modernisation, l’innovation, le développement des marchés, l’attraction de talents et l’investissement dans la recherche et le développement.

« Mue par l’innovation scientifique et technologique, la province doit développer de nouvelles forces productives de qualité adaptées aux conditions locales et renforcer son soutien au système industriel moderne afin de promouvoir un développement de haute qualité », a déclaré Xi Jinping.

Au cours de sa tournée d’inspection, Xi Jinping a également visité le temple du Cheval Blanc, construit à l’origine sous la dynastie des Han orientaux (25–220), et les grottes de Longmen, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO vieux de plus de 1 500 ans, où il a pu découvrir les initiatives locales en faveur de la préservation et de la transmission de la culture chinoise.

Xi Jinping a déclaré que l’intégration de la culture et du tourisme renfermait un potentiel formidable et exigeait des efforts pour promouvoir le développement de haute qualité du secteur et en faire une industrie phare susceptible de profiter aux habitants et d’améliorer leur existence.

Améliorer l’efficacité de la gouvernance

Fin avril, Xi Jinping a présidé un symposium sur le développement économique et social de la Chine au cours de la période du 15e Plan quinquennal (2026–2030), où il a appelé à mettre davantage l’accent sur la garantie du développement et de la sécurité et à promouvoir l’interaction positive entre un développement de haute qualité et un niveau élevé de sécurité grâce à une gouvernance efficace.

La province du Henan a poursuivi l’amélioration du niveau de pratique fondée sur le droit, de l’intelligence et du professionnalisme de la gouvernance locale et a pu renforcer le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité de la population.

Grâce à une gouvernance intelligente, les autorités locales améliorent la qualité des services publics. Par exemple, l’utilisation de l’intelligence artificielle a permis aux autorités locales de collecter, d’organiser et de classer plus rapidement les demandes liées aux conditions de vie de la population et de proposer des solutions plus efficaces.

La province a également pris des mesures concrètes pour supprimer les formalités et la bureaucratie inutiles afin de réduire efficacement la charge qui pèse sur les populations locales en normalisant les affaires, les procédures et les questions de certification relatives au travail dans les villages (communautés).

Au-delà de la province du Henan, le pays a rapidement fait progresser la gouvernance électronique, en mettant en place des plateformes de services administratifs à guichet unique et des services publics virtuels visant à améliorer l’efficacité administrative et à moderniser la gouvernance.

Tout en mettant en exergue la nécessité de renforcer la gouvernance sociale, Xi Jinping a appelé à redoubler d’efforts pour améliorer les services publics, tirer pleinement parti du rôle de l’État de droit dans la régulation et la sauvegarde de la gouvernance sociale, et renforcer les mesures globales de prévention et de contrôle visant à garantir la sécurité sociale.

