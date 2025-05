CGTN: Como a China impulsiona o desenvolvimento de alta qualidade e a governança de alta eficiência da modernização

A CGTN publicou um artigo sobre a visita de inspeção do presidente chinês Xi Jinping na província de Yunnan, no sudoeste da China. Concentrando-se nos esforços da província para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade e aumentar a eficiência da governança, o artigo destaca o presidente chinês enfatizando que o desenvolvimento de alta qualidade é fundamental para o avanço da modernização chinesa.

PEQUIM, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Localizada em Luoyang, na província de Henan, no centro da China, o Luoyang Bearing Group Co., Ltd. é uma empresa de fabricação tradicional que tem investido pesadamente em pesquisa científica e tecnológica, alcançando progressos significativos na modernização industrial nos últimos anos.

A empresa desenvolveu uma plataforma doméstica líder para teste de rolamentos para os setores aeroespacial, geração de energia eólica, ferrovias de alta velocidade e veículos de nova energia, e realizou a digitalização completa de produtos, desde o design, seleção de materiais e produção até a entrega, aplicando tecnologias como a Internet das Coisas Industrial 5G.

Durante o 14º Plano Quinquenal (2021–2025), a empresa realizou 13 conquistas em ciência e tecnologia que alcançaram padrões internacionais. Seus rolamentos principais de turbinas eólicas agora detêm mais de 40% da participação no mercado doméstico.

"A manufatura moderna depende do empoderamento da ciência e da tecnologia", disse o presidente chinês, Xi Jinping, na segunda-feira, quando visitou a empresa durante a inspeção da província, pedindo maiores esforços na busca de avanços tecnológicos essenciais e na busca de um caminho de inovação independente.

Ele ressaltou a confiança inabalável em impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade e aumentar a eficiência da governança, instando Henan a abrir um novo capítulo no avanço da modernização chinesa.

Intensificação do desenvolvimento de alta qualidade

No final de 2023, Henan era a base de aproximadamente 10,94 milhões de entidades empresariais de vários tipos. Várias deles criaram continuamente um novo impulso para o desenvolvimento, concentrando-se na criação de um sistema econômico verde, de baixo carbono e circular, reduzindo efetivamente os custos ambientais e os recursos do desenvolvimento, e aumentando seu potencial de desenvolvimento.

A província inaugurou 27 laboratórios provinciais e seis institutos provinciais de pesquisa de tecnologia industrial, que se tornaram plataformas importantes para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Os 27 laboratórios se concentram em vários campos de ponta, como novos materiais, novas energias, biomedicina, tecnologia de alimentos e nanobiologia. Eles também integraram produção, estudo, pesquisa e aplicação, desempenhando um papel importante na transformação e atualização das indústrias tradicionais e no desenvolvimento de alta qualidade de indústrias emergentes estratégicas.

Existem 12.000 empresas de alta tecnologia na província, e a taxa média anual de crescimento do volume de transações de contratos de tecnologia atingiu 62,3%.

A província divulgou recentemente um plano de ação para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada, com o objetivo de aumentar o apoio às empresas privadas em áreas como transformação e atualização, inovação, desenvolvimento de mercado, introdução de talentos, e investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Guiada pela inovação científica e tecnológica, a província deve desenvolver novas forças produtivas de qualidade de acordo com as condições locais e aumentar o apoio ao sistema industrial moderno para promover o desenvolvimento de alta qualidade, disse Xi.

Durante a visita de inspeção, Xi também visitou o Templo do Cavalo Branco, originalmente construído durante a Dinastia Han Oriental (25-220), e as Grutas de Longmen, um Patrimônio Mundial da UNESCO com mais de 1.500 anos, sendo informado sobre os esforços locais para preservar e herdar a cultura chinesa.

Xi disse que a integração da cultura e do turismo tem um grande potencial e requer esforços para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor e transformá-lo em uma indústria pilar que beneficie as pessoas e enriqueça suas vidas.

Melhoria da eficiência da governança

No final de abril, Xi presidiu um simpósio sobre o desenvolvimento econômico e social da China no 15º período do Plano Quinquenal (2026-2030), onde pediu maior ênfase na garantia de desenvolvimento e segurança, e na promoção da interação positiva entre o desenvolvimento de alta qualidade e a segurança de alto nível por meio de uma governança de alta eficiência.

A Província de Henan continuou a aprimorar o nível de prática baseada na lei, inteligência e profissionalismo da governança de base, aumentando o senso de ganho, felicidade e segurança das pessoas.

Capacitados pela governança inteligente, os governos locais estão aumentando a qualidade dos serviços públicos. Por exemplo, o uso da inteligência artificial permitiu que os governos locais coletassem, organizassem e categorizassem consultas relacionadas aos meios de subsistência das pessoas com mais rapidez e oferecessem soluções com mais eficiência.

A província também tomou medidas concretas para corrigir formalidades e burocracia inúteis com o objetivo de reduzir efetivamente a carga sobre as bases, padronizando os assuntos de trabalho da aldeia (comunidade), procedimentos e questões de certificação.

Além de Henan, o país avançou rapidamente na governança eletrônica, introduzindo plataformas completas de serviços governamentais e serviços públicos virtuais para aumentar a eficiência administrativa e modernizar a governança.

Enfatizando a necessidade de melhorar a governança social, Xi pediu esforços para o aprimoramento dos níveis de serviço público, pleno desempenho do papel do Estado de direito na regulação e salvaguarda da governança social, e aprimoramento de medidas abrangentes de prevenção e controle para garantia da segurança social.

Para mais informações, visite:

https://news.cgtn.com/news/2025-05-20/How-China-boosts-high-quality-development-high-efficiency-governance-1DwZSmLcH7i/p.html