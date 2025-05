Rom: Tausend Drohnen erleuchten den Himmel zur Einführung des neuen Elektroautos BYD Dolphin Surf

Rom, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum ersten Mal fand in der italienischen Hauptstadt eine spektakuläre Drohnenshow statt. Kulisse des Events war das Olympiastadion in Rom. Anlass war die Markteinführung des Dolphin Surf – des neuen kompakten und preisgünstigen Elektroautos des chinesischen Großkonzerns BYD.

Das Unternehmen setzte dabei auf eine in Asien längst etablierte Inszenierungsform: die Drohnenshow, mit der nicht nur die Gäste der Monte-Mario-Tribüne beeindruckt wurden. Ein Spektakel aus Licht, Musik und dreidimensionalen Figuren, die sich hunderte Meter hoch am Nachthimmel formten – eine hochmoderne Choreografie, offen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Zum Einsatz kam UAV-Technologie: eine ferngesteuerte, perfekt koordinierte Steuerung der Fluggeräte. Das futuristische Pendant zu einem Feuerwerk – geräuschlos, aber nicht weniger beeindruckend.

Hauptfigur der Show war die riesige Silhouette eines Autos, das durch die Nacht über der Ewigen Stadt schwebte und dabei symbolisch an den Wahrzeichen Roms vorbeizog: zunächst am Kolosseum, dann an der Reiterstatue von Marc Aurel auf dem Kapitolsplatz, schließlich am Petersdom. Anschließend erschien der Schriftzug „Join the green wave, BYD Dolphin Surf“ – ein deutlicher Hinweis auf das Nachhaltigkeitsziel des vollelektrischen Fahrzeugs. Den Abschluss bildete der Satz „Build your dreams“, zugleich das Motto hinter dem Kürzel BYD.

Zur Veranstaltung im Olympiastadion waren zahlreiche Influencer sowie Persönlichkeiten aus Showbusiness, Medien und Wirtschaft eingeladen. Gastgeber des Abends waren Stella Li, Vizepräsidentin des asiatischen Konzerns und Alfredo Altavilla, Sonderberater für den europäischen Markt.

Der Abend bildete den spektakulären Abschluss des „Dynamic Launch Events“ – jenes Tages, an dem BYD in Rom sein neues Elektroauto präsentierte, mit dem das Unternehmen den europäischen Markt erobern will. BYD ist bereits in 29 Ländern weltweit vertreten und plant dieses Jahr in zwölf weitere zu expandieren.

Mit dem Modell Dolphin Surf zielt BYD auf eine Verbraucherkategorie, die bislang kaum den Kauf eines Elektroautos in Erwägung gezogen hat. Daher auch der wettbewerbsfähige Preis von unter 20.000 Euro für ein vollelektrisches Fahrzeug.

Kompakte Abmessungen für den Stadtverkehr und Schnellladefähigkeit runden das

Konzept ab: In nur 22 Minuten lädt der Akku von 30 auf 80 Prozent im Fast-Charging-Modus.

Mit dem Dolphin Surf verfolgt BYD das ambitionierte Ziel, europäische und internationale Wettbewerber hinter sich zu lassen.

For more information:

Press Office LaPresse - ufficio.stampa@lapresse.it

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5039254e-9ec4-4547-90cb-22551826e71d/de

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/718b107e-10c1-4a0e-bdb4-4d94705da3df/de