MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires solide au 1er trimestre 2025 de 28 MEUR - Finalisation des projets de plan de continuation

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires solide au 1er trimestre 2025 de 28 M€

Finalisation des projets de plan de continuation

Grenoble, le 22 mai 2025 – 18h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, affiche un chiffre d’affaires solide sur le 1er trimestre 2025 qui se maintient au même niveau que 2024 à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024). Dans un contexte macro-économique qui offre peu de visibilité, le Groupe réussi à conserver un bon niveau d’activité sur son nouveau périmètre de consolidation1. Recentré sur son cœur de métier avec un périmètre plus resserré, Mare Nostrum démontre la résistance de son activité portée par la mobilisation de ses équipes qui continuent de répondre aux besoins des clients sur l’ensemble du territoire avec une qualité de service constante.

En millions d’euros 2025 2024 2024

à périmètre comparable** Variation 2025/2024

à périmètre comparable CA 1er trimestre 27,9 34,7 28,0 0%

Chiffres consolidés et non audités

** Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2024 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024 (janvier et octobre).

L’activité Travail Temporaire réalise sur ce début d’année 2025 un chiffre d’affaires de 22,4 M€ qui progresse de +3% par rapport au T1 2024 à périmètre comparable** (21,8 M€). Au niveau national, le marché du Travail Temporaire marque le pas et enregistre une baisse de – 10,4%2 en moyenne du nombre d’intérimaires sur ce premier trimestre 2025. Cette performance confirme la pertinence de la nouvelle stratégie du Groupe et le bon positionnement de son offre en Travail Temporaire.

La division Formation totalise un chiffre d’affaires de 2,9 M€ sur ce 1er trimestre 2025 qui reste stable par rapport à l’an passé (2,9 M€ en 2024). L’activité Portage, réalise pour sa part un chiffre d’affaires trimestriel de 1,9 M€ contre 2,2 M€ au T1 2024.

La division Recrutement affiche, sur son nouveau périmètre, un chiffre d’affaires de 0,3 M€ qui devrait bénéficier d’une nouvelle impulsion grâce à l’ouverture d’un nouveau bureau au cours du premier trimestre 2025, spécialisé dans les métiers de la Santé. La division Prestations RH s’inscrit à 0,5 M€ à fin mars 2025 contre 0,8 M€ en 2024, en raison de la contre-performance des entités Unitt et Inalvéa sur la période.

Une dynamique collective au service d’un avenir pérenne

Ces chiffres attestent, une nouvelle fois, de la résilience du Groupe et de la mobilisation sans faille de l’ensemble des équipes. Mare Nostrum poursuit avec détermination sa réorganisation, l’optimisation de ses coûts et le développement organique de ses activités.

Bénéficiant de la prolongation de sa période d’observation jusqu’en juillet 20253, le Groupe a d’ores et déjà circularisé les plans de toutes ses filiales et s’apprête à circulariser celui de Mare Nostrum.

Les travaux pour permettre le rapprochement avec le Groupe Domino RH4 suivent leur cours. Ce projet, conditionné à l’homologation des projets de plan de continuation par le Tribunal, offrirait de nombreuses synergies et permettrait de renforcer la présence du Groupe en France ainsi qu’à l’international. Des premières collaborations fructueuses ont d’ores et été mises en place sur ce début d’année et devraient se poursuivre sur les prochains mois.

Porté par l’engagement de ses équipes, le soutien de ses actionnaires et la confiance renouvelée de ses clients et partenaires, Mare Nostrum remercie l’ensemble de ses parties prenantes pour leur contribution active à la dynamique du Groupe.

Prochain RDV

27 juillet 2025 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs/Presse

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqués du 6 février 2025

2 Prism’emploi – CREDOC du mois de mars 2025

3 Communiqué du 22 janvier 2025

4 Communiqué du 20 décembre 2024





Pièce jointe