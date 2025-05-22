Bleecker : RESULTATS SEMESTRIELS AU 28 02 2025

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS SEMESTRIELS AU 28 FEVRIER 2025
PARIS, LE 22 MAI 2025, À 18H45 (HEURE DE PARIS)
LE GROUPE BLEECKER PUBLIE AUJOURD’HUI SES COMPTES SEMESTRIELS AU 28 FÉVRIER 2025. LES COMPTES SEMESTRIELS (PÉRIODE DU 01.09.2024 AU 28.02.2025) ONT ÉTÉ ARRÊTÉS ET EXAMINÉS RESPECTIVEMENT PAR LE DIRECTOIRE ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE LE 22 MAI 2025, ÉTANT PRÉCISÉ QUE LES COMPTES SEMESTRIELS ONT FAIT L’OBJET D’UN EXAMEN LIMITÉ PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
LIBELLÉ
|01/09/2024 AU 28/02/2025
EN K€
(6 MOIS)
|01/09/2023 AU 31/08/2024
EN K€
(12 MOIS)
|01/09/2023 AU 29/02/2024
EN K€
(6 MOIS)
|PRODUITS OPÉRATIONNELS
DONT REVENUS LOCATIFS
|12 135
12 129
|30 209
29 958
|15 332
15 311
|RÉSULTAT OPÉRATIONNEL HORS CESSION D’ACTIF
|5 105
|(7 118)
|(10 708)
|RÉSULTAT DES CESSIONS D’ACTIFS
|0
|(16 193)
|27
|RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS CESSION D’ACTIF
|5 105
|(23 311)
|(10 681)
|COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER
|(7 727)
|(18 027)
|(9 584)
|RÉSULTAT NET
|(2 622)
|(41 338)
|(20 266)
|PART DU GROUPE
|(2 622)
|(41 338)
|(20 266)
LES REVENUS LOCATIFS DU 1ER SEMESTRE S’ÉLÈVENT À 12 129 K€, CONTRE 15 311 K€ AU 29.02.2024, SOIT UNE VARIATION NÉGATIVE DE 20,78 % QUI EST DUE PRINCIPALEMENT À LA VENTE DES ACTIFS DU PÉRIPARK DE GENNEVILLIERS (92) ET DE HEM (59). A PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA VARIATION DES REVENUS LOCATIFS EST POSITIVE DE 7,9 %, GRÂCE À L’INDEXATION DES LOYERS ET À LA PRISE D’EFFET DE NOUVEAUX BAUX.
LE RÉSULTAT NET S’ÉLÈVE À (2 622) K€ (PART DU GROUPE), CONTRE (20 266) K€ AU 29 FÉVRIER 2024, CE DERNIER AYANT ÉTÉ IMPACTÉ PAR L’AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES RECLASSÉS EN ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE ET L’AUGMENTATION DES CHARGES FINANCIÈRES.
LES IMMEUBLES DE PLACEMENT S’ÉLÈVENT À 560 050 K€ AU 28 FÉVRIER 2025, CONTRE 577 140 K€ AU 29 FÉVIER 2024.
LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PART GROUPE S’ÉLÈVENT À 256 639 K€ AU 28 FÉVRIER 2025, CONTRE
280 334 K€ AU 29 FÉVIER 2024.
LA TRÉSORERIE NETTE AU 28 FÉVRIER 2025 S’ÉLÈVE À 78 K€, CONTRE 766 K€ AU 29 FÉVIER 2024.
EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE
AU 28 FÉVRIER 2025, LE PÉRIMÈTRE DES ACTIFS IMMOBILIERS EN PATRIMOINE RESTE IDENTIQUE À CELUI DU 31 AOÛT 20241.
VENTILATION DES REVENUS LOCATIFS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE
|AFFECTATION
|28 FÉVRIER 2025
|SOIT EN %
|
29 FÉVRIER 2024
|
SOIT EN %
|VARIATION
29 FÉVRIER 2024/
28 FÉVRIER 2025
|PARIS
|12 129 K€
|100,0 %
|11 969 K€
|78,2 %
|+1,34 %
|ILE DE FRANCE*
|0 K€
|0 %
|3 343 K€
|21,8 %
|0 %
|TOTAL
|12 129 K€
|100,0 %
|15 311 K€
|100,0%
|- 20,78 %
*SUITE À LA CESSION DU PÉRIPARK À GENNEVILLIERS (92) DURANT L’EXERCICE CLOS AU 31/08/2024, LE GROUPE BLEECKER NE DÉTIENT PLUS D’ACTIF EN ILE-DE-FRANCE AU 28/02/2025.
PERSPECTIVES
BLEECKER ADAPTE SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT EN IMMEUBLES DE BUREAUX PARISIENS AINSI QUE SUR LES PARCS ET LOCAUX D’ACTIVITÉS RÉCENTS EN ILE DE FRANCE COMPTE TENU DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE ET INTERNATIONALE. NÉANMOINS, FORT D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS ESSENTIELLEMENT PARISIENS ET RESTRUCTURÉS ET BÉNÉFICIANT D'UN TAUX D'OCCUPATION ÉLEVÉ, BLEECKER DEMEURE ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS QU’OFFRE LE MARCHÉ CONCERNANT LES ACTIFS SÉCURISÉS DE TRÈS BONNE QUALITÉ, LES LOCAUX D’ACTIVITÉ RÉCENTS, IMPLANTÉS STRATÉGIQUEMENT ET PRÉSENTANT UNE SYNERGIE AVEC LES ACTIFS DÉJÀ ACQUIS PAR LE GROUPE ; AINSI QUE CEUX PRÉSENTANT UNE FORTE CRÉATION DE VALEUR.
BLEECKER POURSUIT ÉGALEMENT SA STRATÉGIE DE VALORISATION DE SES ACTIFS EN PATRIMOINE PAR :
- LA RÉALISATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX DE REPOSITIONNEMENT,
- LE DÉVELOPPEMENT DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE BREEAM-IN-USE SUR SES ACTIFS LES PLUS SIGNIFICATIFS.
BLEECKER POURSUIT PAR AILLEURS LA CONSOLIDATION DE SA DETTE EN SAISISSANT LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT BANCAIRE EN VUE NOTAMMENT DE REFINANCER ET SÉCURISER L’ENDETTEMENT EXISTANT.
BLEECKER RESTE ÉGALEMENT SUSCEPTIBLE DE POURSUIVRE SES ARBITRAGES D’ACTIFS MATURES OU NON STRATÉGIQUES, AFIN D’INVESTIR DANS DE NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS, OFFRANT UNE RENTABILITÉ ATTRACTIVE ET/OU DISPOSANT D’UN POTENTIEL DE REVALORISATION À MOYEN OU LONG TERME.
BLEECKER DEMEURE CONFIANT DANS LA POURSUITE DE SA STRATÉGIE, GRÂCE NOTAMMENT À SON POSITIONNEMENT QUI EST UN ATOUT MAJEUR. COMPTE TENU DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉ PAR LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE ET INTERNATIONALE, BLEECKER SE RÉSERVE, NÉANMOINS, LA FACULTÉ D’ÉTUDIER D’AUTRES THÈSES D’INVESTISSEMENT.
LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 28 FÉVRIER 2025, CONTENANT NOTAMMENT LES COMPTES SEMESTRIELS ET LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, FIGURE SUR LE SITE INTERNET DE BLEECKER HTTPS://WWW.BLEECKER.FR/INFORMATION-REGLEMENTEES RUBRIQUE « INVESTISSEURS », « INFORMATION RÉGLEMENTÉE ».
COMPARTIMENT B D’EURONEXT PARIS, MARCHÉ DU GROUPE NYSE EURONEXT – ISIN FR0000062150
CONTACT :
NEWCAP.
COMMUNICATION FINANCIÈRE
EMMANUEL HUYNH
TÉL. : +33 (0)1 44 71 94 94
1 LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL COMPORTE DES ÉLÉMENTS SUR LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ ÉVOQUÉE AU CHAPITRE 21 DE L’URD DÉPOSÉ LE 19 DÉCEMBRE 2024.
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