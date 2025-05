XPENG retient le Modus Group au titre de partenaire exclusif dans les pays baltes

Les ventes de ses modèles phares, à savoir le SUV G9 et le SUV coupé G6 intelligent, débuteront au troisième trimestre 2025.

Des points de vente dans tous les pays baltes.

Deux modèles XPENG seront disponibles en Estonie, en Lettonie et en Lituanie : le SUV G9, un modèle phare fortement apprécié, et le SUV coupé G6, ultra-intelligent.

AMSTERDAM, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, constructeur automobile leader à vocation mondiale spécialisé dans la conception de véhicules électriques intelligents reposant sur l’innovation et la technologie avancée de l’IA, fait officiellement du Modus Group son partenaire exclusif de distribution et d’importation en Estonie, Lettonie et Lituanie. Ce partenariat stratégique marque l’entrée de XPENG sur le marché balte. Le calendrier de démarrage des ventes table sur le troisième trimestre 2025.

XPENG et le Modus Group partagent la même ambition de proposer une mobilité à la fois durable et de pointe en réponse aux besoins évolutifs des conducteurs d’aujourd’hui, et d’ouvrir la voie à un avenir plus intelligent et plus vert.

Dans le cadre de ce lancement, XPENG présentera aux consommateurs baltes deux de ses modèles les plus sophistiqués et les plus prisés : son SUV phare G9 et son SUV coupé G6 ultra-intelligent. Tous deux ont obtenu la prestigieuse note de sécurité 5 étoiles Euro NCAP, ce qui vient souligner l’infaillible engagement de la marque en faveur de la sécurité, de la qualité et de la technologie. Des points de vente et de service après-vente XPENG fleuriront dans tous les pays baltes.

Une collaboration stratégique au service de la mobilité de demain

« Cette arrivée dans les pays baltes marque une étape importante dans la phase de croissance européenne de XPENG », observe Elvis Chen, Directeur général des opérations - pays nordiques chez XPENG. « Nous sommes convaincus que nos véhicules électriques de pointe trouveront un écho favorable auprès des consommateurs d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie. La présence bien ancrée et la réputation solide du Modus Group dans la région en font un partenaire idéal pour apporter la solution innovante de XPENG en matière de technologie, de conception et de performance sur le marché balte. » poursuit-il.

Fondé en 2014, XPENG est reconnu comme l’un des constructeurs de véhicules électriques qui connaît la croissance la plus rapide au monde, à raison de plus de 700 000 véhicules électriques intelligents vendus dans le monde. L’innovation de pointe est gravée au cœur de l’ADN de l’entreprise, tout comme sa mission consistant à inventer la mobilité de demain. D’ici la fin de l’année 2025, XPENG sera présent dans plus de 60 pays.

Le Modus Group a fait ses preuves en matière d’excellence automobile

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie automobile, le Modus Group s’est imposé comme un leader dans les pays baltes, représentant 17 marques d’automobiles et de motocycles et enregistrant une satisfaction client optimale.

« Loin de se limiter à la fabrication de véhicules électriques, XPENG est une entreprise spécialisée dans la technologie qui réinvente la mobilité moderne », indique Gytis Mickus, PDG du Modus Group. « Depuis nos premiers échanges en 2019, nous avons constaté l’immense potentiel de ses produits et de sa philosophie. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à proposer des solutions durables et avant-gardistes à nos clients dans les pays baltes. »

Véhicules signés XPENG : innovation, sécurité et prestige

Les modèles XPENG se distinguent par leur architecture avant-gardiste, leur constitution à partir de matériaux haut de gamme et leurs systèmes intelligents. Outre sa conception remarquable, XPENG se distingue par sa SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture), qui offre d’excellentes garanties de sécurité. La marque propose une technologie de charge rapide de 800 V permettant de parcourir 120 kilomètres supplémentaires à raison d’une charge d’à peine 5 minutes. L’intégration de la technologie CTB (Cell-to-Body) renforce la rigidité du châssis, optimise l’espace intérieur et réduit le poids total du véhicule. La technologie haut de gamme décline des fonctions intelligentes régulièrement actualisées par le biais de mises à jour gratuites par voie hertzienne (ou OTA, de l’anglais Over-the-Air). L’autonomie électrique supérieure des véhicules peut attendre jusqu’à 576 km WLTP. Les véhicules XPENG vous apportent une tranquillité d’esprit puisque tous les modèles bénéficient d’une garantie de 5 + 2 ans.

Un fort engagement européen

XPENG s’engage pour l’Europe. XPENG a fait son entrée sur le marché automobile européen en 2021 en Norvège et a introduit des technologies et des solutions avancées depuis lors. L’entreprise est désormais présente en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne. Elle sera également bientôt implantée en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, et entend renforcer son empreinte encore davantage à l’avenir.

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, anticipant ainsi la mobilité de demain. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ou ADAS, de l’anglais Advanced Driver Assistance System), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (ou EEA, pour electrical/electronic architecture). Domiciliée à Guangzhou, en Chine, XPENG exploite également un réseau de bureaux situés à Pékin, Shanghai, Amsterdam et dans la Silicon Valley. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses usines de Zhaoqing et Guangzhou, situées au cœur de la province du Guangdong.

XPENG est cotée à la bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

