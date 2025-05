Philadelphia Insurance Companies reçoit le Duck Creek Standard of Excellence Customer Award à l’occasion de l’événement Formation ’25

BOSTON, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , le fournisseur de solutions intelligentes qui façonne l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) à l’échelle mondiale, a décerné à Philadelphia Insurance Companies (PHLY) le Standard of Excellence Customer Award 2025 lors de l’événement Formation ’25 , sa conférence phare à l’intention des clients, qui s’est tenue cette semaine à Orlando, en Floride.

Les Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards mettent à l’honneur les clients qui ont atteint le plus haut niveau d’excellence grâce à la mise en œuvre des solutions Duck Creek et qui ont une vision visant à faire progresser leur entreprise, tout en réimaginant l’avenir de l’assurance. Ce prix récompense PHLY pour ses performances exceptionnelles en matière de transformation numérique et d’innovation dans le secteur de l’assurance.

En collaboration avec Ernst & Young, LLP (EY US), PHLY a tiré parti des solutions SaaS basées sur le cloud de Duck Creek, notamment Duck Creek Policy, Duck Creek Insights et Duck Creek Producer Portal, pour réimaginer la fourniture des polices BOP de Philadelphia Insurance Companies (PHLYBOP), ce qui lui a permis de réaliser d’importantes avancées en termes d’efficacité opérationnelle, d’expérience client et d’adaptation au marché.

« Ce prix récompense le bon travail d’équipe et la force de nos partenariats technologiques », a déclaré Brent Skiles, vice-président principal des opérations d’assurance chez Philadelphia Insurance Companies. « Ensemble, nous avons aidé PHLY à lancer une plateforme tournée vers l’avenir qui répond aux besoins de nos partenaires, courtiers comme agences, et qui pourra s’adapter aux opportunités de demain. »

Face à la nécessité de moderniser ses anciens systèmes, PHLY entend mettre en œuvre une stratégie axée sur le numérique, réduire les processus manuels et utiliser les données pour prendre de meilleures décisions et mieux connaître ses clients. Grâce aux solutions de Duck Creek, elle a pu obtenir les résultats suivants :

Gestion automatisée du cycle de vie des assurances, pour gagner en rapidité et en précision ;

Accès aux données et analyses en temps réel pour faciliter la prise de décision et la conformité ;

Expérience moderne, axée sur l’agent, via Duck Creek Producer Portal ; et

Déploiement rapide de produits BOP dans plusieurs États américains à l’aide de modèles préconfigurés et d’API évolutives.

La version de base de l’offre BOP revisitée a été lancée dans trois États américains à la fin de l’année 2024, le déploiement dans 20 États supplémentaires étant prévu au cours de l’année 2025. La transformation de PHLY lui a déjà permis d’augmenter ses parts de marché, d’améliorer la satisfaction des clients et de renforcer l’engagement des agents, établissant ainsi une nouvelle norme d’excellence en matière de prestation de services d’assurance numérique.

« Philadelphia Insurance Companies a démontré ce que pouvait accomplir un assureur avant-gardiste en adoptant une technologie moderne pour répondre aux exigences complexes du marché », a déclaré William Magowan, vice-président principal des ventes pour l’Amérique du Nord chez Duck Creek Technologies. « Son utilisation stratégique des solutions OnDemand, Policy, Insights et Producer de Duck Creek illustre parfaitement la manière dont les compagnies d’assurance peuvent opérer une transformation significative avec rapidité et à grande échelle. »

Duck Creek salue l’incroyable succès de PHLY dans le secteur de l’assurance IARD.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui façonne l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) à l’échelle mondiale. Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Leaders du marché, nos solutions sont commercialisées individuellement ou sous forme de suite complète , et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand . Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.duckcreek.com . Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X .

À propos de Philadelphia Insurance Companies

Depuis plus de 60 ans, Philadelphia Insurance Companies (PHLY) apporte stabilité et tranquillité d’esprit à ses souscripteurs par le biais de partenariats durables avec ses clients, ses courtiers et ses agents indépendants dans tout le pays. La société propose des assurances générales commerciales et responsabilité civile professionnelle, une gestion complète des risques et une expertise en matière de gestion des sinistres dans plus de 120 secteurs d’activité spécialisés.

Membre du Tokio Marine Group, l’un des premiers groupes d’assurance au monde, PHLY a vu sa stabilité financière exceptionnelle validée par des organismes indépendants qui lui ont décerné les meilleures notations, notamment AM Best Company [notation « A++ » (supérieur)] et Standard & Poor’s [notation « A+ »], depuis 2011. PHLY est reconnue aux États-Unis comme membre du Ward’s 50 depuis 2001, du Business Insurance’s Best Places to Work in Insurance depuis 2010, et est classée parmi les meilleurs employeurs américains de taille moyenne par Forbes.

Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site PHLY.com et à nous rejoindre sur LinkedIn .