Philadelphia Insurance Companies Diktraf dengan Anugerah Standard Kecemerlangan Pelanggan Duck Creek di Formation ’25

BOSTON, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , sebuah penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan insurans harta dan kasualti (P&C) serta insurans am, telah menamakan Philadelphia Insurance Companies (PHLY) sebagai penerima Anugerah Standard Kecemerlangan Pelanggan 2025 di Formation ’25 persidangan pelanggan utamanya yang diadakan minggu ini di Orlando, Florida.

Anugerah Pelanggan Piawai Kecemerlangan Duck Creek mengiktiraf pelanggan yang telah mencapai tahap kecemerlangan tertinggi melalui pelaksanaan penyelesaian Duck Creek dan mempunyai visi untuk memajukan perniagaan mereka, sambil membayangkan semula masa depan insurans. Anugerah itu mengiktiraf PHLY atas pencapaian cemerlangnya dalam transformasi digital dan inovasi dalam operasi insurans.

Bersama Ernst & Young, LLP (EY US), PHLY memanfaatkan penyelesaian SaaS berasaskan awan Duck Creek, termasuk Duck Creek Policy, Duck Creek Insights dan Duck Creek Producer Portal, untuk merombak semula cara polisi Philadelphia Insurance Companies BOP (PHLYBOP) disampaikan, mendorong kemajuan besar dalam kecekapan operasi, pengalaman pelanggan dan daya tindakan pasaran.

"Pengiktirafan ini menekankan kuasa kerjasama dan kekuatan perkongsian teknologi kami," kata Brent Skiles, Naib Presiden Kanan Operasi Insurans di Philadelphia Insurance Companies. “Bersama-sama, kami telah membantu PHLY melancarkan platform yang sedia untuk masa depan yang memenuhi keperluan rakan broker dan agensi kami, sambil berkembang untuk peluang yang datang.”

Menghadapi keperluan untuk memodenkan sistem warisan, PHLY berusaha untuk melaksanakan strategi berorientasikan digital, mengurangkan proses manual dan menggunakan data untuk memacu keputusan yang lebih baik serta mendapatkan cerapan pelanggan yang lebih mendalam. Dengan penyelesaian Duck Creek, mereka mencapai:

Pengurusan kitaran hayat dasar automatik, menambah baik kelajuan dan ketepatan;

Akses dan analitik data masa nyata untuk menyokong pembuatan keputusan dan pematuhan;

Pengalaman moden yang mesra ejen melalui Duck Creek Producer Portal; dan

Penghantaran pantas produk BOP merentasi pelbagai negeri menggunakan templat prakonfigurasi dan API yang boleh diskalakan.

Pelancaran asas bagi penawaran BOP yang telah direka bentuk semula dilancarkan di tiga negeri pada akhir 2024, dengan pelaksanaan di 20 negeri tambahan yang dirancang sepanjang 2025. Transformasi PHLY telah membawa kepada peningkatan bahagian pasaran, peningkatan kepuasan pelanggan dan penglibatan ejen yang lebih kukuh, menetapkan penanda aras baharu untuk kecemerlangan dalam penghantaran insurans digital.

“Syarikat Insurans Philadelphia menunjukkan perkara yang mungkin apabila penanggung insurans yang berfikiran ke hadapan merangkul teknologi moden untuk memenuhi permintaan pasaran yang kompleks,” kata William Magowan, Naib Presiden Kanan Jualan Amerika Utara di Duck Creek Technologies. “Penggunaan strategik mereka terhadap Duck Creek OnDemand, Policy, Insights dan Producer merupakan contoh utama cara pembawa boleh menyampaikan transformasi yang bermakna dengan pantas dan skala yang besar.”

Duck Creek meraikan kejayaan luar biasa PHLY dalam Industri Insurans P&C.

