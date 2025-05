Philadelphia Insurance Companies 在 Formation ’25 上荣获 Duck Creek 卓越客户服务奖

波士顿, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引领财产与意外伤害险 (P&C) 及一般保险行业未来发展的全球智能解决方案供应商,公司在本周于佛罗里达州奥兰多市举行的 Formation '25 旗舰客户大会上,授予 Philadelphia Insurance Companies (PHLY) 2025 年卓越客户服务奖。

Duck Creek 卓越客户服务奖旨在表彰通过部署Duck Creek解决方案实现最高水平卓越成就,并具备推动业务发展愿景、同时重塑保险业未来的客户。 该奖项认可了 PHLY 在保险运营数字化转型与创新方面的杰出成就。

PHLY 与 Ernst & Young, LLP (EY US) 合作,借助 Duck Creek 的云原生 SaaS 解决方案(包括 Duck Creek Policy、Duck Creek Insights 和 Duck Creek Producer Portal),重新设计了 Philadelphia Insurance Companies BOP (PHLYBOP) 保单的交付模式,在运营效率、客户体验和市场响应能力方面实现了重大提升。

Philadelphia Insurance Companies 保险运营高级副总裁 Brent Skiles 表示:“这一荣誉彰显了团队合作的力量和我们强大的技术合作伙伴关系。 我们共同帮助 PHLY 推出面向未来的平台,满足了经纪人和代理合作伙伴的需求,同时为未来机遇做好扩张准备。”

面对传统系统现代化改造需求,PHLY 着手实施数字化优先战略,简化人工流程,并利用数据驱动更优决策与客户洞察。 通过 Duck Creek 解决方案,他们实现了:

自动化保单生命周期管理,提升速度与准确性;

实时数据访问和分析,支持决策制定与合规管理;

通过 Duck Creek Producer Portal 打造现代化的代理端体验;

利用预配置模板和可扩展 API 快速在多个州部署 BOP 产品。

重新设计的 BOP 产品基础版本已于 2024 年底在三个州上线,2025 年将陆续推广至另外 20个州。 PHLY 的转型已为公司实现了市场份额增长、客户满意度提升及代理参与度增强,为数字化保险交付树立了新标杆。

Duck Creek Technologies 北美销售高级副总裁 William Magowan 表示:“Philadelphia Insurance Companies 展示了具有前瞻性思维的保险公司采用现代技术满足复杂市场需求的可能性。 他们战略性地运用 Duck Creek OnDemand、Policy、Insights 和 Producer,为行业提供了快速规模化实现实质性转型的典范。”

Duck Creek 庆祝 PHLY 在财产与意外伤害险行业取得的巨大成功。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外伤害险 (P&C) 及一般保险行业未来发展的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可 整套 提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com ,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

关于 Philadelphia Insurance Companies

60 多年来,Philadelphia Insurance Companies (PHLY) 通过与全国客户、经纪人和独立代理的持久合作,为客户提供稳定和安心的保障。 我们为 120 多个专业行业提供商业财产/意外险和职业责任保险、全面风险管理及专业理赔服务。

作为全球最大保险集团之一 Tokio Marine Group 的成员,自 2011 年以来,PHLY 的卓越财务实力已通过 AM Best Company [“A++”(卓越)] 和 Standard & Poor's [“A+”] 的最高评级得到独立验证。 自 2001 年起,PHLY 连续入选 Ward's Top 50 榜单;自 2010 年起,连续被 Business Insurance 评为“保险行业最佳工作场所” (Best Places to Work in Insurance);并被 Forbes 评为“美国最佳中型雇主” (America’s Best Midsize Employers) 之一。

如需了解更多信息,请访问 PHLY.com 并在 LinkedIn 上联系我们。