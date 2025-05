DÉKUPLE : Assemblée générale mixte du 13 juin 2025 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée générale mixte du 13 juin 2025

Paris, le 23 mai 2025 (8h00) - Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte d’ADLPartner qui se tiendra le vendredi 13 juin 2025 à 9 heures au 15 rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100).

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 avril 2025 : avis de réunion valant avis de convocation. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

En application de l’article R.22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des informations et documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actionnaires/.

Les documents et renseignements concernant l’assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 100 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@actus.fr

