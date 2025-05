Undersøgelse af muligheden for udstedelse af supplerende kapital (Tier 2)

Selskabsmeddelelse nr. 07/2025 | 23. maj 2025





Danske Andelskassers Bank A/S har, som et led i den løbende optimering af kapitalstrukturen, mandateret Jyske Bank til at undersøge markedet for udstedelse af supplerende kapital (Tier 2) på DKK 100 mio.

Udstedelsen vil ske under det eksisterende rammeprogram med en ramme på 500 mio. kr., som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13/2024.

Venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

Vedhæftet fil