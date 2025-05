Falcon signe un accord de trois ans avec le Toll Group pour la fourniture de hangars et de services d’assistance internationale en vol

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, filiale d’Alex Group Investment, vient d’être sélectionnée par le Toll Group pour assurer l’installation de hangars aux Émirats arabes unis ainsi que la fourniture de services d’assistance en vol sur des lignes internationales dans le cadre d’un accord de trois ans lié à ses opérations gouvernementales et de défense.

L’accord porte sur le stationnement à long terme d’un Saab 340, un avion bimoteur couramment utilisé pour les trajets de courte distance et les missions gouvernementales. Avec 13 705 mètres carrés d’espace et un accès 24 h/24 et 7 j/7, le hangar Falcon Technic est l’un des plus grands hangars privés des Émirats arabes unis et peut facilement accueillir plusieurs avions à la fois. C’est également là que se trouve l’équipe d’experts en maintenance de Falcon, expérimentée dans le soutien d’opérations aéronautiques complexes.

Outre la fourniture de hangars, Toll collabore également avec l’équipe chargée des opérations d’assistance en vol de Falcon pour ses missions à l’échelle internationale, reconnaissant l’intérêt de confier la gestion de l’ensemble des services à un seul et même prestataire. Ces services comprennent la gestion de la planification des vols, l’obtention des autorisations, la gestion des services au sol, l’assistance aux passagers et à l’équipage, ainsi que la coordination du ravitaillement en carburant. La centralisation de ces services permet de prendre des décisions plus rapides, de réduire les retards et de faciliter les opérations, quelle que soit la destination de l’avion.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investments, a déclaré :

« Nous sommes fiers de soutenir une entreprise aussi réputée que Toll. Dans les secteurs de l’administration et de la défense, la confiance repose sur la maîtrise, la rapidité et la clarté des processus. Grâce à des procédures rigoureuses, à une équipe qualifiée et à un soutien opérationnel complet, Falcon garantit la fiabilité requise pour ces missions ».

Pour en savoir plus, veuillez consulter flyfalcon.com , Instagram et LinkedIn

Toll ne se contente pas de fournir des services logistiques, elle déplace les entreprises qui font évoluer le monde. Forte de son équipe de 14 000 professionnels, Toll est en mesure de relever tous les défis liés à la logistique, au transport ou à la chaîne d’approvisionnement, qu’ils soient petits ou grands. Depuis plus de 130 ans, Toll accompagne ses clients avec dévouement et expertise. Aujourd’hui, l’entreprise sert plus de 20 000 clients à travers le monde, opère sur 500 sites dans 29 marchés, et dispose d'un réseau d'expédition couvrant 150 pays. Toll est fière d’appartenir à Japan Post.

