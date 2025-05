NANJING, Chine, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 mai, le 10e Festival d’exposition de fin d’études « 520 » de la Nanjing University of the Arts (Université des Arts de Nanjing) a débuté sur le thème « Embracing AI, Digital Intelligence Empowers » (Adopter l’IA, l’intelligence numérique donne du pouvoir). Plus de 90 expositions et performances artistiques se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin, offrant au public du monde entier une expérience immersive du nouveau visage de l’éducation artistique à l’ère de l’intelligence numérique.

Vidéo : https://www.facebook.com/share/v/1DZ8bDaG4H/

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Cai Yuanpei, pionnier de l’éducation moderne en Chine, et M. Liu Haisu, figure fondatrice du mouvement du Nouvel art et de l’éducation artistique moderne, ont fait une apparition remarquée « à travers le temps et l’espace » grâce à une technologie humaine numérique de haute précision. En tant qu’éminentes personnalités de l’Académie des Beaux-Arts de Shanghai (le prédécesseur de l’Université des Arts de Nanjing), ils se sont réunis pour transmettre le flambeau spirituel de l’éducation esthétique et artistique.

L’étincelle de l’intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre de la création artistique, tandis qu’une décennie de culture dévouée fait désormais entendre la voix puissante de l’innovation à l’ère de l’intelligence numérique. La présentation de fin d’études de stylisme « Digital Intelligence · Chinese Attire », la saison de jazz du Bubble Music Festival et l’opéra chinois Thunderstorm interprété conjointement par des étudiants chinois et canadiens font partie des nombreux événements marquants. Cette année, la vibrante célébration du « 520 » a attiré la participation enthousiaste d’institutions artistiques des États-Unis, d’Australie, d’Italie, de Singapour, de Thaïlande et d’ailleurs. En collaboration avec des enseignants et des étudiants de la Université des Arts de Nanjing (Université des Arts de Nanjing), elles présentent un festival artistique multiculturel et sans frontières.

« Au cours de la dernière décennie, la Nanjing University of the Arts (Université des Arts de Nanjing) a poursuivi la vision d’une "vitrine à l’échelle du campus, une célébration à l’échelle de la ville" et l’a fait évoluer en réalité vivante d’ "une ville et d’une université prospères en symbiose". En intégrant l’ADN de l’art dans le tissu urbain, nous avons créé un emblème culturel qui brille à Nanjing et rayonne dans tout le Jiangsu », a déclaré Yu Feng, secrétaire du Parti de l’Université des Arts de Nanjing.

Source : Nanjing University of the Arts