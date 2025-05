JA Mining lance une prime de 100 $ pour répondre à la demande croissante de revenus passifs issus des cryptomonnaies

Logo de JA Mining

WARWICK, Royaume-Uni, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où les investisseurs internationaux recherchent des opportunités de revenus stables et à long terme au-delà des marchés traditionnels, JA Mining répond à cette demande avec une promotion lancée au moment opportun : un bonus de 100 $ sur le cloud computing pour les nouveaux utilisateurs. La plateforme est entièrement réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et offre un moyen légal et sans barrières d’exploiter des cryptomonnaies sans avoir à acheter ou à gérer du matériel.

Cette annonce intervient dans un contexte d’inflation croissante et de scepticisme grandissant à l’égard des investissements traditionnels, ce qui accroît la demande de nouvelles sources de revenus telles que l’exploitation minière d’actifs numériques. Pourtant, pour beaucoup, l’exploitation minière a toujours nécessité des équipements coûteux, des connaissances techniques et une maintenance importante.

« Nous souhaitons rendre l’exploitation minière de cryptomonnaies accessible à tous, et pas seulement aux utilisateurs avertis ou aux investisseurs institutionnels », a déclaré un porte-parole de JA Mining. « JA Mining élimine toute complexité et propose une méthode d’obtention de revenus passifs sûre et conforme. »

JA Mining simplifie le processus grâce à un modèle basé sur le cloud où les utilisateurs louent à distance de la puissance informatique via des forfaits contractuels. Les rendements sont calculés automatiquement et distribués quotidiennement, en tenant compte de la difficulté du réseau, des performances en temps réel et de la puissance informatique allouée. L’expérience minière qui en découle est entièrement gérée et sans intervention pour les utilisateurs de tous horizons.

Ce qui permet à JA Mining de se démarquer

Réglementé par la FCA : la surveillance financière de la Financial Conduct Authority (Autorité de conduite financière) du Royaume-Uni offre une véritable tranquillité d’esprit

100 $ de crédit gratuit : les nouveaux utilisateurs reçoivent un bonus pour débuter l’exploitation minière instantanément

Ni matériel ni maintenance : 100 % basé sur le cloud, sans aucune configuration technique requise

Revenu passif quotidien : un système intelligent automatise le calcul des revenus et les paiements

Portée mondiale : accessible aux utilisateurs internationaux avec prise en charge de plusieurs devises et des paiements en cryptomonnaies



Comment débuter

Rendez-vous sur le site officiel à l’adresse https://jamining.uk Créez un compte gratuit pour bénéficier du bonus de 100 $ Choisissez un contrat de minage adapté à vos objectifs Commencez à recevoir automatiquement vos rendements quotidiens

Cette initiative de JA Mining arrive à point nommé pour toutes les personnes en quête de nouvelles sources de revenus dans une économie post-pandémique sensible à l’inflation. Dans un contexte d’essor mondial du cloud mining, JA Mining offre accès, sécurité et évolutivité, le tout sur une plateforme unique.





Gains potentiels avec JA Mining

À propos de JA Mining

JA Mining est un fournisseur de services de cloud mining basé au Royaume-Uni qui propose des solutions de minage de cryptomonnaies réglementées et transparentes. Grâce à la prise en charge des principales cryptomonnaies et à une approche centrée sur l’utilisateur, la plateforme est conçue pour aider les particuliers à générer facilement, légalement et en toute sécurité des revenus passifs.

